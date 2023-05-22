四接再闖關 25日環評初審

台電擬在基隆協和電廠附近蓋第四天然氣接收站（四接），新版本位址接近基隆港嘴，引發船隻安全疑慮，目前正進行環評程序，上一次環評初審會議已是去年七月，因遇九合一大選、公投爭議，加上台電申請展延，直到今年四月底才補正資料，並將於本月廿五日召開第五次環評初審會議。

基隆市府表示，將在會中表達反對。「基隆護海公投」領銜提案人王醒之說「狼來了，是真的」，一旦通過初審就送大會，將號召各界關注。

王醒之表示，從基隆市前市長林右昌對台電審查放水，加上內政部封殺公投、台電環評闖關、企圖選前動工，是一連串設計好的操作，意欲造成既定事實，瓦解基隆在地民意的集中與反對。王說，明明有對環境更永續，對基隆更友善的方案，卻仍選擇破壞性更大的方案，這種粗暴的能源轉型，完全「不演了」。

基隆市長謝國樑說，他願意出席並向環評委員報告市府立場，但當天是市政總質詢，若沒有辦法參加，將由副市長邱佩琳代表出席。他表示，四接填海造陸會影響基隆港港埠作業和營收，裝設天然氣儲存槽也可能變成軍事目標。

協和電廠更新改建案主要是將協和電廠既有四部燃油機組拆除，改新建二部總容量二百六十萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸興建天然氣接收站。由於建設四接需填海造陸，對環境衝擊較大，環團擔憂恐「活埋珊瑚」、趕走保育類綠蠵龜及玳瑁等，去年六月發起「護海公投」，拒填海造地。

本案二○一八年進入二階環評、二○一九年台電提出縮減填海造陸面積，由廿九點八公頃減為十八點三公頃，數度闖關環評失敗；去年七月召開第四次環評初審，台電提出3.0版，維持填海造陸，但面積再縮至十四點五公頃，並東移至西防波堤外側。環委仍認為台電應將東移案具體量化、補充多項數據，最終決議於去年九月三十日前補正再審。環保署綜計處長劉宗勇表示，台電為調整東移方案及生態問題，及與當地政府和居民溝通，因此申請展延，已於今年四月廿八日下午補正資料。