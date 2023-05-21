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詐團im.B大樓 政院顧問出面提供

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。記者陳敬丰／攝影
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。記者陳敬丰／攝影

民進黨立委陳歐珀二○二○年參選立委時的競選後援會與辦公室，使用im.B詐騙集團位於宜蘭羅東鎮的大樓，民進黨前發言人薛呈懿也被爆出二○二二年參加羅東鎮長黨內初選時，曾使用這棟大樓當競選辦公室，都由行政院政務顧問陳振坤出面提供。

薛呈懿在臉書指出，因她長期無公職身分、青年參政較無資源，且又遇一月中旬剛生產完坐月子中，在倉卒忙碌之餘，遲遲找不到合適的初選競選辦公室；多方詢問下，在商業社團認識、從事仲介業的陳前會長，讓她短期使用位於公正路「房舍」約兩個月，沒想到如今出了這麼大的爭議，非常驚訝也非常抱歉。

網友留言問：「有沒有付租金？」薛呈懿表示抱歉，回顧當時資料，因為短期又匆忙，確實是口頭約定，沒有來得及寫下租約，這是她「處理不周」。

貼文中所說的「房舍」，就是時代力量前立委黃國昌日前爆料位於羅東鎮公正路四五五號的辦公大樓，詐團主嫌曾耀鋒二○一九年七月購入大樓，供陳歐珀二○二○年競選立委連任時的羅東後援會及服務處之用，不久後歸還。

薛呈懿二○二二年參加羅東鎮長黨內初選的辦公室也是同一棟大樓，貼文中提到「從事仲介業的陳前會長」，是陳振坤。陳振坤認識曾國緯與張淑芬，受託代為管理這棟大樓，陳振坤支持民進黨參選人，以致先後把該大樓無償提供給陳歐珀及薛呈懿使用。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，陳、薛兩人使用這棟大樓的窗口都是陳振坤，情節類似，因競選期間支持者熱心提供也就使用了，被「蒙在鼓裡」成分居多，應該不知道屋主曾耀鋒是詐騙集團。

羅東 民進黨 詐騙集團

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