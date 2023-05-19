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勞動部次長李俊俋：台北買不起 買嘉義

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部政務次長李俊俋昨在立法院接受質詢時表示，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。記者葉冠妤/攝影
勞動部政務次長李俊俋昨在立法院接受質詢時表示，不僅青年買不起房、中高齡也買不起房，但如果到嘉義大概都買得起，歡迎大家到嘉義買房。記者葉冠妤/攝影

近來從副總統賴清德到內政部長林右昌都因談論房價問題遭「炎上」，勞動部政次李俊俋昨在立院備詢時，被問到房價議題，則說「我五十幾歲，在台北也買不起房子」，還說「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房」。但此言一出也遭到立委批評耍嘴皮，難道要在台北工作的青年到嘉義買房嗎？

勞動部昨立法院衛環委員會報告，房價話題也成為質詢焦點之一。藍營立委李貴敏表示，賴清德稱「房價正在降」，林右昌也說年輕人不是真的買不起房子，而是沒規畫或想買的地點價格太高，負責掌管青年低薪、失業率的勞動部對青年買不起房有什麼看法？

李俊俋說，根據媒體報導，房價在降是一個事實。對於林右昌一席話，他認為，青年買房當然要自己規畫，至於青年買不買得起房，要看買在哪裡，「嘉義大概都買得起，歡迎大家來嘉義買房」。

李俊俋的回答遭李貴敏批評耍嘴皮，無視青年工作地點，要在台北市工作的青年到嘉義買房。她追問，通貨膨脹導致租金上漲是事實嗎？

李俊俋說，據他了解是有上漲，李貴敏再追問青年低薪是事實嗎？李俊俋則說，因高達七成青年從事服務業，才造成薪資高不起來。

李貴敏說，次長不敢評論青年朋友買不買得起房，但就薪資、租金上漲等事實來看，青年就是買不起房。李俊俋則回，不只青年朋友，自己五十幾歲，在台北也買不起房，並重申不評論政治人物發言，勞動部的職責是提升青年就業率，現在就很認真在做。

嘉義 李俊俋 勞動部 失業 房價

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