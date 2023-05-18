健保砍150億 吳欣岱轟膝跳反射：粗暴提案忽略醫療惡化

明年健保總額將縮減150億，心臟血管外科醫師的台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，健保總額如何計算，應該將更多專家學者和各界意見納入討論，而不只是應付物價上下波動的膝跳反射，「粗暴提案沒有考慮到疫情對醫護衝擊、以及整體醫療惡化問題」。

衛福部近日送出2024年健保總額預算，採取新計算公式，由參照單年度的MCPI（消費者物價指數中醫療服務部分）改為四年度MCPI平均，由於去年受疫情影響，MCPI為負值，因此健保總額預算縮減150億。吳認為，近年台灣許多健康相關數值都有衰退趨勢，健保總額再縮減也會影響到病人權益。

吳欣岱說，各界都希望健保總額的計算方式能更穩定，減少物價波動影響，但在防疫期間醫護人員共體時艱、承擔了許多無形成本，正等待疫情後的久旱甘霖，如今卻突然又要醫護勒緊褲帶，當然會覺得不公平。

吳欣岱強調，台灣的醫療制度有許多問題，包含健保署行政資源不足，無法有效審查虛報健保的案件；醫療自費市場的法規限制讓醫師沒有誘因拉長看診時間，讓想聽更詳細醫囑的病人求助無門；健保給付項目有過時的治療方式，限制醫療產業進步，這些都是自己長期關心的醫療議題，也都會影響一般大眾的醫療權益。

她也提到，許多醫師礙於中國議題，不可能票投國民黨、民眾黨，台灣基進作為本土在野黨，會努力提出更好的醫療政策，讓大家不需要含淚投票。吳認為，醫界人數雖然不多，但是讓醫界憤怒的政策也會影響到民眾健康權，MCPI改成四年平均不只是會讓醫界少賺錢，也忽略台灣總體醫療支出占比早就長期偏低了。

吳說，台灣的醫療靠著健保初期留下的紅利和醫療人員犧牲，雖然贏在起跑點上，但目前在許多醫療品質跨國比較中都逐漸落後，醫療改革已經不能再等。