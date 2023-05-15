選罷法排黑違憲？ 賴清德態度沒變

民進黨高雄市議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，有十位民進黨立委上周向立法院長游錫堃「陳情」，希望「公職人員選舉罷免法」修法的爭議條文踩煞車；民進黨立委許智傑昨天說，「排黑條款」的核心價值大家都支持，但是應該避免有違憲之虞。

據了解，民進黨主席賴清德對於修法的態度沒有改變，一直都是希望加強排黑的政院版「選罷法」修法能盡速通過。

前總統陳水扁近日為子向蔡英文總統請願，主張選罷法的「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議。據了解，民進黨立法院黨團內部對選罷法「排黑條款」的不滿意見正在累積，有十位民進黨立委上周更找上游錫堃「陳情」，希望為爭議條文踩煞車。

許智傑昨受訪時表示，民進黨對於排黑有決心，人民對民進黨總統參選人賴清德有信賴感，有關排黑條款的核心價值，大家都會支持，但也須兼顧法律上的比例原則，避免有違憲之虞。

有不具名的民進黨立委指出，立法院正在審議選罷法相關修法，陳水扁最近使出一連串動作，甚至端出「洗錢防制法」想要幫陳致中解套，其實只會讓事情更加複雜，「我反對他這麼做」。