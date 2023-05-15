聽新聞
test
0:00 / 0:00

選罷法排黑違憲？ 賴清德態度沒變

聯合報／ 記者林銘翰丘采薇／台北報導
前總統陳水扁（中左）近日為子向蔡英文總統請願，主張選罷法的「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁（中左）近日為子向蔡英文總統請願，主張選罷法的「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議。 圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市議員陳致中洗錢案入獄服刑，有十位民進黨立委上周向立法院長游錫堃「陳情」，希望「公職人員選舉罷免法」修法的爭議條文踩煞車；民進黨立委許智傑昨天說，「排黑條款」的核心價值大家都支持，但是應該避免有違憲之虞。

據了解，民進黨主席賴清德對於修法的態度沒有改變，一直都是希望加強排黑的政院版「選罷法」修法能盡速通過。

前總統陳水扁近日為子向蔡英文總統請願，主張選罷法的「排黑條款」限制涉犯洗錢防制罪者終身不得參選有違憲爭議。據了解，民進黨立法院黨團內部對選罷法「排黑條款」的不滿意見正在累積，有十位民進黨立委上周更找上游錫堃「陳情」，希望為爭議條文踩煞車。

許智傑昨受訪時表示，民進黨對於排黑有決心，人民對民進黨總統參選人賴清德有信賴感，有關排黑條款的核心價值，大家都會支持，但也須兼顧法律上的比例原則，避免有違憲之虞。

有不具名的民進黨立委指出，立法院正在審議選罷法相關修法，陳水扁最近使出一連串動作，甚至端出「洗錢防制法」想要幫陳致中解套，其實只會讓事情更加複雜，「我反對他這麼做」。

2024大選 總統大選 選罷法 陳致中 洗錢 陳水扁 賴清德 許智傑 游錫堃 蔡英文

延伸閱讀

綠委盼選罷法爭議踩煞車 許智傑：民進黨對排黑有決心

鳳山立委選戰開打 許智傑淡定「國民黨誰出來都沒差」

陳致中入獄編號保密原因曝光 首晚沒室友陪還看「書」

兒子陳致中今天入獄 陳水扁以一張照片表達心情

相關新聞

三級機關首長任用擬雙軌 綠退讓

行政院推動六部會組織改造，其中擬新增設四個三級機關首長可採常務及政務雙軌制，遭在野批評破壞文官體制，相關草案陸續通過初審...

新聞眼／政院組改吃相難看 綠選前拆彈

為避免組改最後一哩路旁生枝節，民進黨釋出善意，將原定四個三級機關首長採常務及政務雙軌制，讓步到僅剩交通部觀光署採雙軌制。...

選罷法排黑違憲？ 賴清德態度沒變

民進黨高雄市議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，有十位民進黨立委上周向立法院長游錫堃「陳情」，希望「公職人員選舉罷免法」修法的爭...

母親節送給媽媽們的禮物 台灣基進要女性投入社區民防

今天是母親節，台灣基進性別發展委員會主委成令方表示，女性應該發揮社區活躍、串連的力量，投入社區民防，母親們要發揮女性串連...

浴佛大典睽違三年再度舉行 蔡總統與馬朱侯郭同台祈福

慈濟浴佛節浴佛大典因疫情停辦三年，今晚終於再度於中正紀念堂舉行，蔡英文總統與前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院前院長...

多圖／慈濟浴佛大典睽違3年登場！藍綠政壇大咖到齊 信眾冒雨祈福

慈濟基金會今天在台北市中正紀念堂舉行浴佛節浴佛大典，這也是因疫情停辦三年後再次舉行。蔡英文總統與前總統馬英九、國民黨主席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦