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影／「不要再擺爛」 產業促政府出手管制P2P借貸平台

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
中華科技產業促進會上午在立院召開記者會，針對P2P借貸平台所衍生的亂象，要求政府明定主管機關，以利金融秩序與穩定。記者杜建重／攝影
中華科技產業促進會上午在立院召開記者會，針對P2P借貸平台所衍生的亂象，要求政府明定主管機關，以利金融秩序與穩定。記者杜建重／攝影

近期im.B吸金詐財暴雷後，數千位民眾投資血本無歸，該公司打著P2P名義的公司，以不動產抵押債權買賣之方式，強調保證收益，誘騙了許多民眾上當，導致社會動盪影響甚大。立委李貴敏上午與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬等人共同召開記者會，針對P2P借貸平台所衍生的亂象，呼籲政府硬起來，不要再擺爛。

李貴敏指出，國際對於P2P借貸平台均要求需真實查核借款人資訊，以此為據上平台進行搓合，令雙方得以建立借貸之關係。但近年興起號稱P2P借貸之業者，主打著債權轉讓，以高利息、保本金為號召，吸引民眾加入，讓民眾誤以為P2P債權轉讓也算是借貸的一種。

中華科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，中華科技產業促進會多年來推動台灣金融科技產業的法制健康發展，但因當鋪公會反對未果，以至於發生近期之憾事。金融科技是新興另類金融模式，常會被詐騙所利用，試圖魚目混珠。

為求日後避免再次發生如此嚴重社會安定之事件，中華金融科技促進會代表所有金融科技業者，共同呼籲政府明定主管機關，以利金融秩序與穩定。

立委李貴敏（右三）上午與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬（左三）等人共同召開記者會，針對P2P借貸平台所衍生的亂象，呼籲政府硬起來，不要再擺爛。記者杜建重／攝影
立委李貴敏（右三）上午與中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬（左三）等人共同召開記者會，針對P2P借貸平台所衍生的亂象，呼籲政府硬起來，不要再擺爛。記者杜建重／攝影

P2P 李貴敏 詐騙

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