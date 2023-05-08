聯電榮譽副董事長宣明智今天在立法院附近的喜來登飯店設宴，邀請十多位國民黨立委參加，欲爭取藍營提名的鴻海集團創辦人郭台銘也出席。曾表態支持新北市長侯友宜的國民黨立委林為洲、國民黨立院黨團書記長謝衣鳳也出席，但七點半左右就因事先離席，兩人離開前一起受訪，表示挺侯立場不變。

媒體問林為洲，今天出席是否為了幫侯跟郭談和解或合作嗎？林為洲笑回「你想的太複雜了」，表示自己選舉時宣董都有幫忙，所以宣董邀請他就出席，後來才知道郭也會出席，客隨主便，所以也跟郭打個招呼並加油打氣。

林為洲表示，國民黨一定要團結，團結都還不一定會贏，如果不團結更難贏，他的論點很清楚，就是台灣需要政黨輪替，他也已明確表達過支持侯友宜，認為侯友宜是比較穩定、務實、經過兩次當選歷練的人選。但今天是客人，尊重主人，餐桌上不會主動提不同意見，不過大家都是國民黨的一分子，當然希望黨內好、團結。

謝衣鳳先前就表態支持侯友宜，今天晚宴七點半左右和林為洲有事先離開，離前受訪被問到挺侯立場有變嗎？她回「我的立場沒有改變」，相信五月份國民黨就會徵召一位候選人，徵召後就會討論如何勝選等議題。媒體追問，會希望那個人是侯友宜嗎？謝衣鳳先是笑笑，然後說「一切盡在不言中。」

媒體再問，認為目前風向是否有變？謝衣鳳說，如何團結起來勝選才是最重要的。她並開玩笑說，發現大家好像很喜歡吃飯，今天也決定未來有機會再一起吃飯，邀請徵選出來的總統候選人一起用餐。