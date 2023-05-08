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數位身分證喊卡全民埋單 柯：花10億元見證政府無能

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中華民國歷來的身分證都是紙本卡。內政部二○二○年宣布全面換發數位身分證政策將於二○二一年七月上路，卻引發個資外洩等疑慮，政策中止至今。 記者曾原信／攝影
中華民國歷來的身分證都是紙本卡。內政部二○二○年宣布全面換發數位身分證政策將於二○二一年七月上路，卻引發個資外洩等疑慮，政策中止至今。 記者曾原信／攝影

民進黨主席賴清德擔任行政院長任內推動「數位身分證」，但因資安問題遲遲無法推進；數位身分證若中止，10億花費全由全民埋單，引發熱議。民眾黨主席柯文哲今天登記黨內總統提名，被問題此事，說「今天只是我們花10億元，見證當前政府的無能。」

柯文哲表示，政治核心是執行力，推行數位身分證符合社會潮流。疫情期間，像印度這樣13億人口的國家都開始推數位身分證，國家數位化是應當走的方向，「今天只是我們花10億元，見證當前政府的無能。」

民眾黨立委邱臣遠今天也批，錯誤政策全民買單。邱臣遠指出，相關廠商向政府求償5.26億元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，如果協商持續破局，總計約10.5億元的費用，將由全民埋單。

邱臣遠認為，政府確有疏失，監察院應該介入調查，並釐清相關責任。前院長蘇貞昌和前內政部部長徐國勇已經卸任，現任行政院長陳建仁、內政部長林右昌如何善後？必須向國人說清楚。

邱臣遠指出，數發部去年已經成立，就該儘速針對資安問題提出具體對策，如果確實無法保證數位身分證的資訊安全，也應儘速向國人說明，而不是拖延不作為。

邱臣遠表示，本案是副總統賴清德擔任行政院長任內推動的，計畫分十年編列48.9億元推動數位ID；但由於政府洩漏個資情形頻頻發生，因此109年底內政委員會審查預算時，遭朝野立委凍結4億元預算，要求進行專案報告後始得動支。

邱臣遠說，當時甚至連執政黨立委也要求數位ID應該在數位發展部成立及制定專法後再推動，但沒想到這個政策遭立法院凍結後，前行政院長蘇貞順勢在前年一月宣布暫緩執行，因而遲遲沒有進展。

邱臣遠認為，政府當初在缺乏妥善配套措施保障個資安全的情形下，草率推動換發數位身分證政策，卻又遲遲拿不出解決辦法，造成後續問題一一浮現；現在還可能要全民為當時錯誤的決策埋單，實在說不過去。

邱臣遠說，現在副總統賴清德忙著選總統，蘇貞昌也已不在任，只能交由中央銀行幫擦屁股，讓人難以接受。

數位身分證10億多花費恐由全民買單，民眾黨主席柯文哲和黨內立委邱臣遠齊批「政府無能」。 圖/邱臣遠國會辦公室提供
數位身分證10億多花費恐由全民買單，民眾黨主席柯文哲和黨內立委邱臣遠齊批「政府無能」。 圖/邱臣遠國會辦公室提供

數位身分證 邱臣遠 行政院

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