【專家之眼】於供應鏈重組的「友岸外包」談貿易公平化

中國大陸商務部於日前宣布，將對來自台灣持續經年的歧視性對待展開調查；事實上，如何去除貿易壁壘和達成對等關係，正是世貿組織〈WTO〉自成立以來的重要目標。

職是之故，相伴隨的關鍵原則、會員義務與有效手段等的被檢視，就是依據以下五大原則來進行：非歧視性待遇、經貿成本的相互通融、明確其承諾條款和信守協議、在執行細節和裁量權的資訊透明，與受衝擊產業的安全保障機制。

據悉，經濟部長王美花表示，此番是中國大陸首度透過在WTO總部的代表團，正式通知台灣的駐地辦公室。有趣的是，消息甫傳開，各類討論主要聚焦在：兩岸經貿事務的國際化，以及隱身其背後的政治盤算！

首先，根據WTO的爭議調處與反傾銷等的調查程序，兩造對口的接觸、談判，是先於對WTO秘書處進行正式知會的。因此，當兩岸庶務性協商與相關部會的窗口，一再呈現了已讀不回；甚至讓過往的白手套發言人，各自在兩岸公開叫陣之際，尋求WTO規範和必要時的爭端解決程序，是再自然不過的。

反觀，當雙方當事成員仍可自行做協調和處理之時，自然由雙方依其便宜的方式來進行。例如，針對台灣在課徵毛巾、鞋類等反傾銷稅的案件，中國大陸向來即以書面文件，來表達其看法與反對立場。

其次，中國大陸商務部於本月12日發布公告，將就台灣總計的2455項商品，進行貿易壁壘、歧視性對待等的違犯調查，範圍亦涵蓋農漁產品、礦產化工製品、紡織等的大類項。由於項目繁多，復因為預告的調查程序，最長可達9個月！各界乃據此推論，屆時正好卡在2024的總統、立委投票日，明年1月13日的前一天才結束；其中必然有諸多的政治算計在其間。

是耶？非耶？兩岸庶務性工作的文書往返、部會機關和對口聯繫的嘎然中斷，無一不源自「九二共識」的不被執政黨所接受。於中國大陸方面，曾經還認定這是一份未完成的答題卷啊！

此前，三番兩次的苦口婆心和勸說努力，不曾中止過；如今事與願違，因而改根據WTO的規範與爭端程序，就雙方成員的長年爭執，逕自採取合規、適切的維權行動，倒也不必做成太多政治聯想。

畢竟，於「友岸外包」與重組供應鏈的影響之下，兩岸經貿關係的轉進與台灣產業的必要提升，壓力雖大卻無從逃避的。更何況，如今在去全球化的氛圍之下，即使在美國都讓一路被揚棄的政策概念：貿易公平〈FAIR TRADE〉，早已司空見慣的充斥在政治人物的講演與新聞媒體。

及早認清現實困境與明確集體的轉進方向，務必積極爭取先進友邦簽署協議，才是重點所在了。畢竟，改善時間與談判優勢，可不在台灣這一邊。