【專家之眼】對日農產塞牙縫級行銷 還好意思說嘴

近來農委會不斷宣傳農產品(包含漁產品)在日本市場，獲得重大突破，似乎已經取代中國大陸市場。並讚揚台農發公司扮演重要的角色，為台灣爭取龐大的訂單，逐步擴大在日本市場的外銷規模。惟查閱出口數據，成效實乏善可陳。

中國大陸長年為我國農產品出口的主要市場，這二年來已陸續暫停台灣的鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦、石斑魚與午仔魚等主要農漁產品，諸多農產品滯銷，去年對大陸出口大減將近四成(39.5%)，已被美國與日本超越，排名滑落至第三名。農委會遂想複製鳳梨銷日的經驗，將無法銷陸的農產品，轉銷往日本。

農委會新聞稿持續釋出台灣農產漁產品在日本斬獲的消息，光是3月就有以下新聞:7日提到，東京國際食品展上台灣優質農產食品吸引各國業者採購；同日在食品展上傳捷報，台農發公司董事長洪忠修與日本Suntrust公司社長小山誠二簽署台灣水產品採購備忘錄，Suntrust公司預計採購50公噸台灣石斑魚；8日指出，農委會副主任委員陳駿季參加日本職棒西武獅與中日龍熱身賽，擔任開球貴賓，Wismettac Foods公司承諾，該公司今年將採購共5,100公噸台灣鳳梨與香蕉。

這些新聞看來，彷彿已解決滯銷問題。我們可從農產貿易資料觀察之：

一、鳳梨：以民主鳳梨為號召，前年銷日的鳳梨創下近1.8公噸的紀錄；但相較於2019年出口大陸鳳梨5萬公噸，仍有極大的差距。值得注意的是，去年日本銷售量還衰退1.9%，可能與品質不穩定與夾帶害蟲有關，未來是否還能維持此等規模的出口量，頗值得觀察。

二、鳳梨釋迦：因無法出口大陸，形成嚴重滯銷的問題，政府又將頭腦動到日本，惟釋迦無法克服果蠅問題，新鮮釋迦根本無法通過日方的檢疫，只能轉販售冷凍釋迦，農委會提供拓銷獎勵、並對日本市場強力行銷。農委會大舉宣傳銷日成效，經查去年對日釋迦出口僅31公噸，金額不到23萬美金；與2021年銷陸的1.46萬公噸，價值4千7百萬美金難以相提並論。

三、石斑魚：Suntrust公司預計採購50公噸台灣石斑魚，50公噸聽起來好像不少；但是過去10年出口大陸數量5千至1.4萬噸，即使去年6月13日起無法出口，都還有三千公噸。

由以上數據可知，除了鳳梨以外，銷日農產品的成長都極為有限，即使是成效最佳的鳳梨，也不足以彌補大陸市場中斷缺口的一半；遑論只夠塞牙縫的釋迦與石斑魚。更不用說豬肉了，1997年台灣豬肉出口量達26.9萬噸，金額15.4億美金，我國豬肉早在2020年已非口蹄疫疫區，至今卻仍無法出口日本。

至於肩負開拓新產品與新市場的台農發公司，係蔡政府於2016年12月成立，連年虧損，媒體指至前年底累積虧損1.5億，逾資本額62％，對日行銷績效慘不忍睹，農委會竟還在官網上大肆稱讚與感謝台農發的貢獻，令人匪夷所思。

農產品保鮮期短，且易受到運輸、檢疫、關稅、人民偏好與消費習慣等因素影響，無法仰賴「民主」口號，強銷至特定國家，例如：日本料理魚類消費以生魚片為主，而台灣石斑魚主要以陸上養殖為主，油脂也較少，並不適合做為生魚片，難以循挪威鮭魚大舉搶占日本市場。

政府與其花大錢在日本強推消費者較難接受的農產品，還不如設法解決檢疫等問題，解除生鮮釋迦與豬肉銷日障礙。