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【專家之眼】美眾議員接力出擊 重回國際組織的台灣夢

聯合報／ 盧信昌/台大副教授
聯邦眾議員金映玉（Young Kim）提案，支持台灣加入IMF。圖／取自Young Kim官網
聯邦眾議員金映玉（Young Kim）提案，支持台灣加入IMF。圖／取自Young Kim官網

甫開春美國國會傳出友台消息，由共和黨的加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）女士，於美東時間的元月26日與民主黨的德州眾議員Al Green，聯袂重提付委「台灣反歧視法案」（Taiwan Non-Discrimination Act，H.R. 540），以期能支持台灣再次回到國際貨幣基金組織（IMF）。

金映玉女士在眾院金融服務委員會（House Financial Services Committee）和外國事務委員會（House Foreign Affairs Committee）擔任委員；而其所提交的台灣反歧視法案，此前則是由俄亥俄州共和黨眾議員Anthony Gonzalez，在上一會期的2021年底即已提出。

不過原始提案人Gonzalez眾議員，因為公開斥責前總統川普的行徑，直如共和黨的毒瘤、癌症；而他更在2020大選後投票支持的十名共和黨人士之一，要求將國會大樓被攻佔事件，交付給國會組成大陪審團續做審查。因此，率性耿直的他，並未尋求在2022年得以參選，遑論是連任議席。

雖然金女士與格林眾議員的跨黨派提案，尚未提交文字內容；但觀察早前「台灣反歧視法案」的草案內容，係針對美國在IMF的代表並責成其任務：包括了，應尋求方式以支持台灣成為IMF成員；讓台灣得以參與攸關台灣經濟和金融策略的監理流程；台灣人民有權在IMF內取得就業資格，以及讓台灣的相關部會可以從IMF獲得必要的技術支持與人力培訓。

誠然，台灣是世界第21大經濟體，長年以來更是美國前15大貿易伙伴；而台灣的金融開放程度與區域經濟的實力，若非兩岸特殊的政治考量，皆足以擔當和扮演好IMF的成員義務。

至於自2005年即擔任眾議員的格林律師，曾經在2014年率領海外華人團體，到台北拜會前總統馬英九；他另行表示，「台灣身為世界領先經濟體一員，其經濟政策與發展經驗皆足以促進IMF實現其政策目標；希望本法案的提出，有助於實現台灣在IMF能擁有參與和貢獻所長的積極意義。」

因此，讓台灣在國際金融領域擁有再一次的話語權，是本屆重行提案的關鍵因子；至於如何能跳開美國內政的紛紛擾擾？又如何淡化在國際金融事務以外的聯想？台灣朝野也必須捐棄成見、共同付出心力和擔綱的誠意。

IMF 議員

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