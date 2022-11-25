【專家之眼】撒18億給烏克蘭 台灣是凱子嗎？

外交部編列預算，也正式向媒體透露，將捐18億台幣（5600萬美金）給烏克蘭，外交部長特別強調這筆捐款「不求回報」。然而，在1個前，才在8月17日成立的烏克蘭國會「友台小組」的主席，也是烏國國會外交委員會主席的梅列日科（Oleksandr Merezhko)，原本計劃訪台，但後來因為「外交部所了解背景因素應該蠻多的」，而取消訪台行程。

烏克蘭的國會議員不能來，背後因素如何，當然不好推測；不過，在民進黨全面抗中的政策下，也許有人會推測和中共打壓有關。事實上，在俄烏衝突中，中共扮演著巧妙的平衡狀態。一方面它支持俄羅斯追求其「戰略目標」，但從未定調普丁的軍事行動是「侵略」。而對於像歐盟對於提供無人機予俄羅斯用於作戰的他國人（如伊朗），進行制裁，則表示反對。但到目前為止對於俄羅斯促成烏東的「自決獨立」，並沒有正式承認。

另一方面，就在今年8月30日，前文提到的烏克蘭國會外交政策委員會主席，也是「友台小組」的梅列日科，向美國之音表示：「烏克蘭應該認真考慮其與中國的戰略伙伴關係」，他又説：「我不認為侵略國（按指俄羅斯）的戰略伙伴（指中共），可以同時成為我們的戰略伙伴，這沒有道理。」顯然，梅列日科對於中共在俄烏戰爭中的立場有所不滿。如果，中共真的有施壓，梅列日科反而更應該來台，爭取台灣的援助。

從援助烏克蘭來講，台灣從今年3月開始陸續捐贈物資（主要似乎是醫療用品）及金錢協助烏克蘭。例如3月時捐1500萬美金給波蘭、捷克、立陶宛等收留烏克蘭難民的國家，4月捐了100萬美元；另外，台灣民間捐贈，交由政府援助基輔及烏克蘭其他地區醫療機構的金額達800萬美元；而由外交部透過賑災基金會的募款專戶所得捐款，援助烏克蘭的金額也有3300萬美元。

相較於中國大陸，目前有紀錄的是，大陸紅十字會提供的約79萬多美元（500萬人民幣）生活必需品的人道援助，後來又提供一筆1000萬人民幣（157萬美元）的人道主義援助。所以，比較之下，烏克蘭應該更傾向支持及接近台灣才是。但事實是否如此？台灣是否拿「熱臉去貼人家冷屁股」？

台灣因為和烏克蘭沒有正式邦交，甚至於沒有設辦事處，因此和烏克蘭的來往或援助，最需仰賴應是設有辦事處的立陶宛。但就在編列明年援助烏克蘭的經費時，立即傳出台灣持續投資立陶宛，今年就包括1月時提供10億美元的融資基金、11月要宣布動用行政院國家發展基金，投資350萬歐元(約台幣1.12億），於立陶宛科技廠商Litilit 。

對於提供烏克蘭的人道援助，基於人溺己溺，人飢己飢的人道精神，筆者當然贊成。但是藉由這些援助，連換取設置一個辦事處的機會都沒有，對於外交部有沒有努力拓展台灣的國際空間，令人不得不質疑！

而如果需要透過像立陶宛這些國家，才能順利去從事國際人道援助，又可能不得不滿足這些國家的需索，不計是否血本無歸的大撒國家級國際合作基金的錢，則大可不必，也對不起納稅人！

以18億台幣對烏克蘭援助，包括協助烏克蘭戰後重建及提供來台就學的獎學金為例，烏克蘭戰後重建，需要很多技術人才，外交部及教育部是否能夠提供更多援助額度，協助烏克蘭人到台灣私立技職院校就學，一方面真的幫了烏克蘭，另一方面也可救救經營極端困難的台灣私立大學院校？豈不利人利己？

拿18億去給人家，一句「不求回報」，表面上充做「人道巨人」，不會去連結國內嗷嗷待哺的路有餓殍，外交部不是儍乎乎的凱子，不然是什麼？