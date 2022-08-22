【專家之眼】1984：數位部狠擊文官士氣與新東廠誕生

蔡英文念茲在茲、點名新設的數位發展部（以下簡稱數位部）將於8月27日掛牌上路。然而，其取才方式危害文官的權益至鉅，其部份業務則危及人民的言論自由，使台灣進入名著《1984》的世界：祕密監控無處不在、人民不再有隱私、發文之前先考慮後果、《社會秩序維護法》時時侍候著，數位部的約聘網軍負責帶風向、扭曲的人性處處可見，台灣提前進入前「共」管時代。其後果就是一旦中共武統台灣，中共統治台灣就相對容易了，因為早已習慣了。

先說數位部的取才問題。第一，數位部是政府部門，不是民間企業，其用人當然受憲法拘束。憲法第18條規定，人民有應考試服公職的權利。神秘的數位部編制約有千人（之所以說它神秘，是因為它的部份業務無法公開，又將會有一大堆業務要封存30年），第一年預算員額598人，其中300人，將以約聘方式進用。既然是約聘，就意味著300個公務員的缺不見了，人民因此喪失「應考試服公職之權」。300個缺不是少數，政府可以未經立法就剝奪人民的權利嗎？

第二，唐鳳特別強調，半數約聘這樣的做法是「創舉，只要有好的經歷，沒有學歷，甚至國中畢業以上，只要面試官認可，即可視同完成碩士或博士學位。」整個政府機關半數是約聘人員，這當然是創舉，但是，這樣的創舉公平嗎？符合憲法的規範嗎？

憲法第85條規定：「公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度。…非經考試及格者，不得任用。」結果，數位部竟然有一半的人員不用考試，只要面試官認可，就能成為「廣義公務員」，這已經違反了憲法「非經考試不得任用」的規定。這樣種做法對於辛辛苦苦才考上公務員的那些人來說是「多麼痛的領悟」啊。

此外，按唐鳳說：「只要面試官認可，即可視同完成碩士或博士學位」，試問，誰給了面試官這麼大的權力，面試官說你是碩士你就是碩士，面試官說你不是碩士，你就不是碩士；面試官說你是博士，你就是博士，面試官說你不是博士，你就不是博士。這個世界上，存在有這樣讓人無話可說的面試官嗎？一個也沒有。

既然沒有，唐鳳或其他任何一個人如何擔得起這樣的面試官？單單憑藉著「面試官」的一張口就能決定一個人的學歷，全世界有這樣的制度嗎？這種「吳寶春條款」，不只是對於文官體制的破壞，對於寒窗苦讀，尤其是在美國、日本、德國留學多年，好不容易才拿到碩博士學位的人來說，是多麼的不公平！

第三，唐鳳解釋數位部要有半數約聘的理由。他說：「自己進入行政部門後，看到在公部門裏頭也有一些高手，但因為學歷相對低，遇到薪資天花板，結果被民間企業挖走，政府很難留住人才」，他說「政府很難留住人才」，顯然與事實不符。

光是看報考人數就知道。民國109年，公務人員報考人數25萬1357人、專技人員16萬2963人。同年，高考錄取率9.83%，普考錄取率9.04%，其錄取率之低，就足以顯示其追求者眾。既然追求者眾，又怎麼會有留不住人才之說呢？這種考上卻又離開，不管是基於什麼原因，不是沒有，而是非常之少，因此，唐部長不宜以偏概全。按唐部長的意思，正規考試進來的就不是人才，有這種事情嗎？當然沒有。

接下來要處理的問題就很值得玩味了！為什麼蔡政府要用半數的約聘人員，而且用在數位部而非其他部會呢？原因顯然不單純，絕非官方說法「活化用人管道」、「工作經歷為主」。

我個人的揣測如下。這不需要考試的300個「擁有數位社群工作經歷者（唐部長的說法）」（單單第一波，後續還會增加人數）很可能是蔡英文的個人網軍，當然，這些網軍拿的薪水是台灣人交的稅金，而做的事卻是審核台灣人的言論，非常的荒謬，是吧！

因為這300人是「自己人」，因此，做起一些如東廠的骯髒事，顧忌也比較少，保密度也比較高，封口也比較容易。相反的，要是這些人是經由高普考或專技人員考試而錄取的，這些人就不一定願意執行蔡政府的命令，這應該就是數位部的一半人力是約聘人員的原因吧，希望我的揣測是錯的。