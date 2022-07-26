【專家之眼】「紀念」92共識30週年 該忽略李登輝嗎？

今年是92共識達成30週年。有關勢力不論哪種形式的「紀念」，目前看來，大多刻意忽略李登輝的角色。這當然是奇怪的。畢竟在1979年美國背棄中華民國後，當時執政的國民黨政府仍堅持了多年的三不政策。是什麼力量開啟並持續了兩岸交流？理由是什麼？現在相關勢力故意隱而不談，並非好事。

綠營慣常鬥爭手法，是淘空過去政府正當性。在92共識議題上，蔡政府的陸委會批評，國共兩黨以此為前提交流互動，完全無法獲得台灣民意支持。言下之意，這是國民黨黨意搞出來的東西。而另方面，前總統馬英九也一直把他執政時的兩岸交流與92共識綁在一起。今年6月他又說，92是有共識的，談的時候他負責督導。這番表態，似乎正好坐實了綠營說法。

然而，歷來我大陸政策都是由總統一人決定的，即便民主化開始，這也仍是總統特權。92年前後，總統是李登輝，在形成共識的香港會談前，李就已經派秘書與華視經理繞過政府體制，與中共代表多次密商，當時綠營力量相對仍小，李在防誰？或可從後來爆料者背景方向思考。而從當時參與者的回憶來看，馬所謂的督導，是承李命為之。

外界好奇的是，李當時為何要開展兩岸交流？有人認為，若是雙方在一中問題上相爭，無可避免將走上戰爭一途。但小蔣時期還是爭，兩岸卻已無正面交火。而當時被李空降到海基會的邱進益指出，李要開啟交流，是為了將兩岸主導權抓在手裡，主導發言與決策，同時藉此對付非主流派；蘇起也說「李…在當時黨政保守勢力環伺的環境下，推動民主化、兩岸關係與務實外交」。

這樣看來，綠營諉責的國民黨，當時絕大多數仍遵蔣經國路線，是乾綱獨斷的李登輝主席，加上當時陸委會主委、後來去當台聯黨主席的黃昆輝等一連串扈隨者推動的。如果從綠營邏輯來看，把兩岸交流全甩鍋給國民黨，在概念上並不精確。

接下來的問題是，那交流到底有沒共識？李多次否認。馬英九的總統府聲明曾含蓄點出，所謂92共識源頭，即是在1992年8月，時任總統的李登輝於「國家統一委員會」提出並裁示通過的。

2015年李曾說，1991年他要終止動員戡亂時期臨時條款，那時國民黨還有人要反攻大陸，他不要打仗，於是訂定國統綱領。在美與中共建交前提下，台灣還有誰相信能獨力打回大陸值得存疑，但此說仍符合大陸政策由總統一人決定慣例。而針對馬所言，李回說，當時國統會實質主張是二個政治實體，因中國無法接受二個政治實體的各自表述，所以92會談才沒有共識，直到現在也沒有各自表述的共識。

但奇怪的是，既然中共無法接受，我國家定位又這麼重要，那還跟它瞎扯什麼？中共又笨到被耍那麼多年？從1991年時任中共國台辦副主任唐樹備提出，希望先就兩岸關係定位及一個中國原則達成共識，雙方對此熱議卻不決，到1992年香港會談破裂後，當時海基會代表仍然留在香港，一直到11月5日才返台。誰決定海基會代表留在香港？密使與停留的表述與動作，又說了什麼？

而現在困擾台灣，希望能進行官方對等溝通的問題，當初兩岸以非官方身份開展交流，是由台灣開始採行的模式。海基會成立時，中共表示，他們無意陪玩民間組織，所以開始協商共同防制海上犯罪議題時，中共是派國台辦出面，但後來發現民間協商有好處，才跟著成立海協會。台灣的決策，是誰做出的？背後是否有一中原則的考慮？都有待現存人物釋疑。

現在重炒這盤冷飯是有意義的。最近朱立倫訪美引起若干討論，大陸方面有人表示，朱的問題在於引用陳水扁的「沒有共識的共識」，綠營見解怎麼可以引用？一旦釐清開啟兩岸關係的92共識與李有千絲萬縷關係，不知中共立場如何？而許多台人看重李對台灣的貢獻，當初李開啟兩岸交流的完整想法如能公諸於世，或可讓更多人願意重新思考兩岸需要交流的意義。