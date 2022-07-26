【專家之眼】風雨故人來？淘氣一姊 波洛西

最近半年來的中、美、台三邊關係，益發顯得複雜而又有戲劇張力。先是美國國務院的網頁說明，刪除不支持台獨的字眼，雖然在一番折衝之後，反台獨的字眼再次復位；終而有了拜登總統在東京的記者會上，順著記者提問而接腔說到：會派兵助台防守入侵。

於目前的全球局勢與美國期中選舉的不利因素之下，聯邦眾議院議長波洛西是否能如期到訪台灣？其背後的政治意涵與新聞操作的短線利益很是明確。面對這位被前總統川普在推特上戲稱是：狂人南西(Crazy Nancy)；他兩人的過節無數，但最經典的公然對立，莫過於在川普完成參眾兩院的聯席報告之後，當場將川普的國情報告書給撕的粉碎的那一幕。

對比起距今的25年前，當時以旋風姿態來台訪問的共和黨眾院議長，金瑞契，今昔的中美情勢和美國國內的動盪已有巨大的斷裂發生！1997年四月，無論中國大陸前領導人，鄧小平在當年的二月份仙逝、第一任直選總統李登輝即將在一個月後任滿一年；香港的九七回歸也在不久之後，以及不旋踵發生亞洲金融風暴，被那四處出擊又無往不利的索羅斯量子基金給騷動的。

至於美國內部正醞釀中的慘烈政爭，柯林頓緋聞案，則是後話了。於民國86年的4月2日，李登輝總統與美國眾議院代表團，除議長金瑞契，成員有：丁格爾、李文斯頓（眾院撥款委員會主席）、畢萊特（眾院國際關係委員會亞太小組主席）、考克斯（眾院共和黨政策委員會主席）、貝勒（眾院共和黨黨團會議主席）、傑佛遜、唐恩、哈斯廷、金昌準、羅依斯、佛里等十一位眾議員。

於會面後，由總統府所發布的談話記錄，茲摘錄部分如下：

「總統指著會客室牆上掛著的國父孫中山先生遺像，告訴金瑞契議長說，中華民國由孫中山先生創建至今已有八十六年，『我們的存在是不容置疑的，這也是為什麼本人要向各位強調，中華民國不必要，也不需要尋求獨立的原因』。

… …

總統同時重申，『我們的大陸政策維持不變，促使中國統一於自由民主及社會正義之下，仍然是我們堅持的國家目標，但我們也不能忘記一項事實：中國目前仍處於分治的狀況。在台灣的中華民國希望利用未來三十年來建設更自由、民主、繁榮的國家，以便在時機成熟時，我們可以平等的地位與海峽對岸討論國家統一問題。』」

誠然，當時的成員內，尚有長期知中的共和黨議員在，到如今不僅是兩岸關係，中、美亦有明確撕裂。於總統拜登就任時，中美國安高層與外交人馬在阿拉斯加，當著攝影鏡頭相互指責對方蠻橫；同時穿插了翻譯人員的染髮色、即席表現；跟美方代表提議該幫中方譯員加薪，逗趣過場更是招招有戲。

此際，歐、美國家於亞洲利益，既缺乏經濟、金融議題上的相互扶持；甚至，以和平兩岸為追求，繼續區域維穩的資產價值，也不再是各方互信基礎。因此，波洛西議長的到訪台灣，來或不來，都將掀起裡裡外外的一場大風暴。上述推論與憂心，源自以下三點的現象觀察與今昔比對：

其一、所謂維持現狀，在台灣經過了三次政黨輪替之後，見解已然不同。針對「一個中國」問題，李前總統跟金瑞契領銜的代表團表示，一九七二年所簽訂的「上海公報」很清楚：美方聲明：「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

關鍵詞：海峽兩邊、所有中國人、台灣是中國的一部分。

其二、在訪台新聞洩密見報之後，美國總統拜登立即表示：「軍方認為不宜」。然則，前後25年的議長訪台計畫，當時由國務院所持立場的各方理解，卻不需動輒要由總統親上火線，來做緩頰、澄清和確認一中政策的立場。

究其實，全球金融海嘯於2011年順利化解以迄，中、美的對峙、政經實力的彼消我長，彼此拆台的意圖明確而且持續增溫。即使川普於2016當選之前，露骨跡象就發生在杭州舉行：強二十(G20)的2016年會。前總統歐巴馬一貫的親民作風，因而選擇避開領袖級的紅地毯，而要改從空軍一號的後機門信步下飛機；當時一名美國新聞官在現場做指揮，要攝影記者集體轉移到總統專機的尾端，去捕捉一派輕鬆的精彩鏡頭。

卻旋即遭來中方地勤安全官的全力阻止。新聞官所急欲捕捉的，是歐巴馬總統能夠免除官式排場，自在下飛機的親民畫面，因而辯解說：這是我們的總統！而中國大陸安全官，在乎的則是攝影記者限界被移開，之後混亂不堪的場面與維安難度，因而高聲回嗆說：這是我們的機場。

此前，美國首位華裔駐北京大使，舉家搭經濟艙到任的新聞操作，總如陽春白雪般，對比民主表象的平等與極權體制的重視排場，難免讓人隱隱作痛。何況發生在2009年的金融海嘯，當時主要國家採取共同的財政擴張；以及有人民幣與東北亞國家的貨幣互換機制，種種的互利共生關係，早都如過往雲煙。

其三、即使在2016年G20場合的拍照取景，都引發中、美對彼此意圖的高度質疑；再對比，於1997年之前的台海危機，雙方的敵意判讀與必要應對，都還能有啞巴彈的情資流出，即時傳遞出克制與做成善意看待的可能。

到如今，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）所交辦的任務，卻是要就中、美機、艦的頻繁接近，解讀其意圖與判定危險程度。據美聯社的即時報導，密利將軍在印尼宣稱，中方於此區域內與其他國家的互動，他解讀出的訊息是：「不論在空中和海上，中國軍隊在這個地區都更具有侵略性。」

大國博弈，動見觀瞻；然而台灣安全與未來，則是嗜血媒體的廉價籌碼！

金瑞契前議長當時從北京到東京訪問，兼程路過台北，想來關鍵正是基於兩岸關係與香港回歸之後的往來安排，尤其又在鄧小平甫仙逝不久之後；來到台北，不僅是要一探究竟，而且又是在96台海危機之後、97香港回歸之前，確保能有和平兩岸的價值資產，和帶動中美關係的良好延續。

反觀，國會一姊波洛西撕毀川普國情咨文，是在2020大選年的開春之際！她懂得要如何運用媒體和搭配出慧詰、俏皮的小動作，既是政治歷練、更來自個性的使然。因此，果真能訪台一圓大夢，則其所取得的舞台、能見度跟揮灑自如的更上層樓，其巧思必然讓各方怵目驚心和覬覦難得的歷史境遇啊。

「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，只是這樣的快意與行雲流水，卻不會發生在21世紀的台灣海峽。從華盛頓看天下，固然有機不可失的順勢而為；但對照起還在摸索重建的中、美安全護欄，這次要被國會一姊給撕毀的，可不只是川普總統，那幾頁不值得信賴的國會咨文啊。

天佑台灣！