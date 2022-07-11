快訊

溫網／第21座大滿貫到手！逆轉澳洲壞小子 約克維奇締造4連霸

美航母百年／告別最後傳統動力小鷹號 回顧越戰戰史、曾引兩岸政治爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】稅單萬萬歲？行政與立法的集體怠惰

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授
每年年中總有一則欠稅大戶名單公告的新聞；多為老面孔的欠稅大戶。圖為2020年欠稅大戶名單。記者沈婉玉／攝影
每年年中總有一則欠稅大戶名單公告的新聞；多為老面孔的欠稅大戶。圖為2020年欠稅大戶名單。記者沈婉玉／攝影

每年年中總有一則欠稅大戶名單公告的新聞；多為老面孔的欠稅大戶，會每年一度地被抬出來「遊街示眾」，供各方指摘與議論。然根據《稅捐稽徵法》第33條，稅捐稽徵人員對於納稅義務人之財產、所得、營業、納稅等資料，應絕對保守秘密，何以得公告欠稅大戶名單？

原因在於，同法第34條另有規定，對重大欠稅案件或重大逃漏稅捐案件經確定後，財政部（或經其指定之稅捐稽徵機關）得公告其欠稅人或逃漏稅捐人姓名或名稱與內容，不受第33條應保密之限制。

有關欠稅大戶之公告，目前在作法上，中央與各地方稅捐稽徵機關會每年於7月1日至年底期間（6個月），在各機關網頁公告個人累計欠稅超過1,000萬元、營利事業累計欠稅超過5,000萬元之確定案件；公告內容則包括欠稅人姓名或名稱（一併公告營利事業負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額及欠稅人地址等訊息。公告首日，媒體報導紛至沓來。

但何以三年五載，名單上都是老面孔？一旦稅捐稽徵機關認定有應徵之稅捐，納稅義務人即有對於政府給付金錢之義務。在稅收無法順利徵起的情形下，稅捐稽徵機關處理的方式，就是移送行政執行機關強制執行。行政執行雖然有拘提、管收、禁奢、限制出境等手段，主要還是以欠稅人之所得、財產或遺產，作為執行的標的。然管收不能無限期，再怎麼禁奢、也禁不到家門內，因此，只要欠稅人不出境（或已在國外）、在境內無名下所得或財產可供執行，政府仍然無法取得稅收，乃至於年復一年，總是同一批欠稅大戶。

應該追問的是，法治國家為維護社會秩序，既有法律關係與狀態的安定性甚為重要，舉凡權利與義務，皆有時效性；是以民事責任有消滅時效、刑事責任有追訴時效之規定。然何以人民的租稅債務不會過期，一旦欠稅，須終身列入欠稅名單，甚至至死猶不得休、受到「永恆」的桎梏？政府如果可以無限期追償人民欠稅，豈非「苛政猛於虎」、「稅單萬萬歲」？

正因為此，96年3月5日修正《稅捐稽徵法》時，於第23條增訂稅捐徵收之執行時效期限，且對於過去欠稅執行案，訂下只能再追討5年的規定，以期能化解長久為人所詬病的「萬年稅單」問題。根據當時規定，修法前欠稅的所有案件，早應在10年前─101年3月4日─喪失執行時效，此即一般所稱之「欠稅大赦日」。

雖然執行時效的設置，對於人民權益的意義重大，但若期限一到，果真過去所有欠稅案件皆一筆勾消，對於循規蹈矩、戰戰兢兢，分毫不差地依法納稅民眾，情何以堪！豈非應驗了國外俗諺：「『罰款』是對『做錯事』所課的『稅』；『稅』是對『做對事』所課的『罰款』；A “fine” is a “tax” for doing “something wrong”; a “tax” is a “fine” for doing “something right.”」的嘲諷揶揄，讓人質疑整體稅制的正當性。

於是趕在原大赦期限前，在「小額欠稅不再追討原則」下，立法院於100年11月23日修正通過，將欠稅金額達50萬以上、或經法院裁定拘提或管收、又或受核發禁止命令者，共三類尚未執行終結案件之執行時效，延長至106年3月4日；這是第一次的延長。

5年過去，第一次延長後的期限近逼，財政部認為對於「重大」欠稅案件之持續追償，有其正當性，乃提案立法院討論，於106年1月18日修正通過，將上述金額門檻，自50萬提高至1,000萬，三類欠稅案件之執行時效，則延長至111年3月4日；這是第二次的延長。

又再經過五年，去年底接近第二次延長後的期限，討論又浮上檯面。立法院於110年12月17日修正通過，將三類欠稅案件之執行時效，進一步延長至121年3月4日；這是第三次的延長。

第一、二次各延長5年，第三次一口氣延長10年；一而再、再而三的延長，使原本的執行期限自101年3月4日，延長到了目前之121年3月4日。15年前修法時，萬萬料想不到的是，稅捐徵收執行時效的制度化，如此一項開明進步、立意良善、法理明確的政策，在社會集體「不甘願」的情緒下，竟成為無法收拾的「爛尾樓」。可以預見的是，接下來每年公告的欠稅大戶名單，都還會是同一批人。

公告欠稅大戶名單，用意不在羞辱、公審欠稅人，而在於防止重大欠稅與加強稅捐徵起。結果名單盡是老面孔，表示稅收根本沒有進帳，並無助於稅捐之徵起。每年名單之公告，一般人一頭霧水也就算了，對於心懷不軌、意圖逃漏稅捐者，難道不會產生：「我再怎麼逃漏欠稅，也不會比這批人多！」、「看！政府對於重大逃漏稅，一點也沒皮條！」的觀感，何有防止重大欠稅的作用？在重大欠稅案件執行時效一再延長的情形下，目前每年公告欠稅大戶的作法，不僅是徒耗社會資源、造成與政策原意相反的效果，也凸顯了行政與立法的集體怠惰。

逃漏稅 立法院 遺產

延伸閱讀

科技公司夫婦欠稅逾2000萬 涉隱匿財產遭管收

保險小百科／職災保險立法 四新規挺勞工

不動產買賣投資公司欠稅1820萬 台南地院裁定管收

男欠稅費73萬元土地遭查封 姊憂連累母代繳清

相關新聞

【專家之眼】稅單萬萬歲？行政與立法的集體怠惰

每年年中總有一則欠稅大戶名單公告的新聞；多為老面孔的欠稅大戶，會每年一度地被抬出來「遊街示眾」，供各方指摘與議論。然根據...

照片看歷史／首架漆中華民國國旗噴射客機「超級翠華號」 蔣宋美齡剪綵

1961年7月11日，總統夫人蔣宋美齡上午在台北松山機場項簡單而隆重的典禮中，為民航空運公司新置的「超級翠華號」客機剪綵。 蔣夫人在簡短的致詞中說：「這是漆有中華民國國旗的第一架新式噴客機，我希望在不久的將來，有更多的民用噴射機載著中國國旗飛往世界各國」...

噤網新法／NCC養網軍？搞網路文字獄？10大QA看懂數位中介法

網路亂象叢生，國家通訊傳播委員會（NCC）今年6月推出《數位中介服務法》草案，希望有效抑制網路不實資訊到處流竄，進而減少網路詐騙、網路惡意言論攻擊。然而，究竟要如何界定「不實資訊」？這部法案會不會美其名是要抑制不實資訊，最後卻變成網路文字獄？隨著這部法而成立的專責機構，會不會又成為政府網軍的溫床？ 針對公眾網友、媒體業者、政治圈、平台業者、電信業者各式疑問，本報整理出十大提問，除了請NCC回覆各界疑慮之外，也請關心此案甚深的國民黨立委洪孟楷出具意見，以多元角度來檢視這部草案是否仍有改進之處。

停滯的不是北市 是陳時中的防疫成績單

拖了數月，衛福部長陳時中昨天終獲得民進黨徵召出馬參選台北市長。陳時中參選台北市長一事，在新聞圈並不是祕密，也不是新聞，因為他本人有意願，民進黨在北市也沒有比他民調還高的人選，推他出來是必然結果，外界觀察點是他何時展開競選，以及他的競選策略。...

柯文哲領軍全台大眾走 雲林餐敘唱「囚鳥」耐人尋味

台北市長柯文哲昨以台灣民眾黨主席身分出席雲林全台大眾走活動，白天接連走訪林內、虎尾等地為黨提名3縣議員候選人造勢，晚間返...

新聞眼／管制亂象 就怕淪政治打擊工具

身處如今Web 2.0時代裡，大眾雖然享盡網路的便利，但是隨之而來的網路霸凌、詐騙等亂象也讓人不勝其擾。「數位中介服務法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。