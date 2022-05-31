【專家之眼】民主鳳梨一瀉千里 農委會只會推諉塞責

我國鳳梨去年三月遭大陸暫停進口後，轉而銷往其他國家，其中以日本市場最為成功，以「民主鳳梨」打響名號。惟近期我國鳳梨在日本市場卻頻頻爆發黑心等問題，價格也為之崩盤。農委會督導不周難辭其咎，若不盡速改善，將斷送日本市場。

查閱農委會農產貿易網站統計，銷往日本的鳳梨，去年近1.8萬公噸，年成長高達7.25倍，是過去20年外銷日本的總和，有效緩解無法銷往大陸的衝擊。農委會四月時還開出支票，鳳梨整體出口將達3萬公噸，日本當然就是主要目標。主委陳吉仲特別強調台灣鳳梨深受日人喜愛，價格落在600到900日圓，若未來品質更好，價格還可以賣得更好。並稱「已成功轉移外銷市場，不再仰賴中國！」。

主委鏗鏘語調言猶在耳，近來日本市場就不斷出現台灣鳳梨重大品質瑕疵事件，諸如:殘留蛾類、內部黑心、底部發霉、果實過酸，甚至有腐敗等問題。在品質不穩以及挺台話題退燒下，價格也持續下滑，最低只剩下100日圓(約台幣24元)的離譜價，竟比在台售價還要低，甚至不及農民成本。

對此，農委會將問題推給船期延誤、集貨場把關不力上，陳主委並表示:「和去年相比，黑心鳳梨已經少很多了。」祭出不補助售價低於每公斤低於300日圓的鳳梨，卻無力揪出違反者。

只是這些問題大家都似曾相識，去年中國大陸就是檢出「介殼蟲」，而暫停台灣鳳梨輸入，陳吉仲主委痛批大陸政治操縱，完全不符合國際貿易規範，還大動作向WTO提出「特定貿易關切」。同年6月紐西蘭也因蟲害禁止我國荔枝、芒果進口，陳吉仲轉稱，會尊重當地進口國的處理；銷往新加坡、澳洲及日本都發生過果實過酸，並出現「黑心鳳梨」等瑕疵，被星國當地超市下架，當時主委陳吉仲還公開表達歉意，並承諾改善溫控。

其實這些問題均可事先預防，君不見菲律賓的鳳梨品質就相對穩定，鮮少有類似的問題，農委會2017年曾派員至菲國最大的美商Dole產地考察，報告結論建議效法Dole以科學化管理，無論種植、採收、分級、消毒、包裝、冷藏與運送等流程都有嚴格的要求，進而達到品質穩定，且延長上市生命週期。

農委會宣稱已建置了外銷鳳梨標準作業流程，然至今仍問題叢生，顯然並未落實SOP程序，使得出口品質不穩定。加上貿易商搶市過早採收，近一步惡化台灣鳳梨的形象。鳳梨剛上市時，果實偏小、成熟度不足、甜度不夠且用藥較多，本不該大量出口，惟貿易商為了搶市，將甫上市未熟透且品質較差的鳳梨急推日本市場。根據農委會網站資訊，我國鳳梨主要產期為3月至9月。今年3月(首批品質較差的鳳梨)出口日本就高達6240公噸，數量直逼歷史單月出口高峰去年5月的6457公噸，導致負評連連。

近年來因台日關係良好，加上認為大陸封鎖台灣鳳梨進口係政治霸凌行為，吸引日本民眾瘋搶以民主或自由為名的台灣鳳梨。然產品無法仰賴民主紅利一路銷售長紅，最終仍須以品質取得消費者的認同。無怪乎《日本經濟新聞》會認為台灣鳳梨已供過於求，價格不斷下跌，預估5月起進口量可能會下降。

農委會未記取過去出口教訓，幾乎將精力用於民主行銷與出口補貼，而忽視管控鳳梨的品質，使得台灣鳳梨的形象一瀉千里。若再不大幅改善品質，待民主紅利消耗殆盡，鳳梨出口恐將隨之終結。