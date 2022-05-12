【專家之眼】兩岸關係類焦慮 頻傳類口誤

最近陸委會、朱立倫、中共發言與李明哲聲明，立場互異，甚至連理應最接近的陸委會與李明哲，也似乎在關鍵議題上分歧。各方有志一同地把兩岸關係推向不利處境，值得珍惜兩岸和平者多加注意。

中共國台辦日前表示，台灣有關企業機構需要對接大陸相關生產企業，洽商採購抗原檢測快篩試劑，大陸有關方面願提供協助。對此，陸委會批中共與其藉機分化，不如盡心照顧在其封城措施下的苦難人民。

這話被大陸網路轉載，稱中共願協助，但台官員回覆太扎心。可以想見，兩岸敵意螺旋又將再深一些。然而，風波也掃到國民黨主席朱立倫。因為他在參加國際蔬食文化節活動，臨時被記者聯訪各式問題，對此他反問陸委會：「為什麼要讓別人有見縫插針的機會? 為何自己不準備好，如果今天有準備好，就沒有這些問題了」。

這被部分陸媒批評，未主張台灣應接受大陸的好意，反而有意貶損大陸的善意就是見縫插針、藍綠現在的兩岸路線看是愈來愈像了。另文並猜測此發言歸因於他是為訪美暖身云云。

對藍營來說，美中台關係不應是零和競爭，訪美沒必要藉貶損對岸來暖身。且看主導此次訪美的該黨國際部主任黃介正說，朱訪美的演說主軸將以兩岸穩定來鋪陳，國民黨強調的是低風險、有護欄的現狀，必須維持兩岸互動，降低台海風險。如果美中台互動是零和關係，朱主席演講不會這樣談。

從台灣在地的語境來看，朱主席的回應，屬於順著陸委會發言邏輯的「答嘴鼓」。他的重點在如果蔡政府準備好，就沒有問題了。中共方面或該注意到朱主席受訪的臨時性質，而媒體效果需要辛辣用字。過度放大與聯想，似乎暗示對朱訪美有些「類焦慮」、兩岸希望和平發展的力量也缺乏溝通互信，值得留意。

兩岸關係在美國與中共競爭的大氣候裡已難行穩致遠，最近又可能加上李明哲返台聲明的氣旋擾動。雖然好奇李先生在聲明中，如何確信他的行為和顛覆中共完全扯不上關係，而認定有證據抓他的審判非法，那對僅因媒體傳聞被限制出境多年的向心夫婦，他又會怎麼說？但仍對他無意間一舉回應人生各階段信仰：實踐蔣中正反共國策、執行川普策士希望台灣扮演角色、展現不同於獨派的行動力，終因政治理念被關表示敬意。

只是媒體報導他提到另位以涉嫌危害國家安全罪名被拘的台人李孟居，認為這個事件因為私下找人處理，至今未能解決。並說，當初妻子拒絕前立委助理居中傳話及轉交訊息是正確做法，完全將他能返台歸功於妻子及相關人士的國際救援，似未提及台商在其中扮演的角色。

這不僅打臉蔡政府前日感謝長沙台協榮譽會長林懷、岳陽台協會長蔡祖柱等人幫忙之意，同時呈現陸委會進退失據的「類焦慮」，恐怕還讓台人思考如何評價追求兩岸和平發展的力量，後續發展值得觀察。

過去歐陸學者主張，冷戰結束過程如此和平，是因為70年代以來，西歐與蘇聯決策者建立了有效對話機制，並非完全配合美國展開對抗，經過長期運作，從根本轉化了蘇聯對自身所處的安全情境認知。以最近若干發言帶出的風向看來，多把兩岸推向對立面。台灣要當反共第一線還是和平對話橋梁？希望還有選擇空間。