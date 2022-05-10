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【專家之眼】台灣停電問題已大幅改善?

聯合報 / 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
台電宣稱，停電事故原因，外力、天災、用戶因素占比約6成，設備因素占比約4成。換言之，大都是松鼠、猴子、鳥類等外力造成。圖為日前台南中崙工業區停電，台電PO出松鼠焦屍照片。圖／台電提供
台電宣稱，停電事故原因，外力、天災、用戶因素占比約6成，設備因素占比約4成。換言之，大都是松鼠、猴子、鳥類等外力造成。圖為日前台南中崙工業區停電，台電PO出松鼠焦屍照片。圖／台電提供

台灣近來動輒發生停電事故，大家都已經習以為常。奇怪的是，多數人都明顯感受到停電的問題愈來愈嚴重，但從經濟部與台電所公布的數據，停電的件數卻呈現大幅改善的矛盾結果。

5月4日台電發布一則「昨日區域停電事故 台電：第一時間搶修復電，持續努力精進」新聞稿，除了稱讚台電快速修復外，還有兩個重點:

其一、停電事故原因:外力、天災、用戶因素占比約6成，台電設備因素占比約4成。換言之，大都是松鼠、猴子、鳥類等外力造成的。台電台南區處還特別提供被燒焦的松鼠照片，證實「真的是松鼠害的」。

其二、區域事故停電次數大減:今年1至4月事故僅2115件，相較2018年的3638件，已降低約4成；經濟部fb網專在3月14日也提到，年度事故停電次數從2012年2.1萬次，逐年減少至去(2021)年約9000次；其中因台電設備因素導致停電次數，也從2018年1,763次，今年同期已降至898次，已大幅改善停電件數。

惟台電統計資料卻找不到，其所提的「區域事故停電次數」資料。僅在台電電業年報的「系統可靠度」表，有提供每戶停電次數與每戶停電時間資料。經濟部3月公布年度資料後，就有PTT網友整理至2009年至2020年的每戶事故性停電次數，看不出有明顯改善的現象，甚至2020年還較2019年惡化。

本文進一步更新至最新的《110年電業年報》，首先從「每戶停電次數」觀之，去(2021)年整體停電次數(1.129次)較前(2020)年(0.238次)大增3.75倍；若是只計入事故(包含重大事故)停電次數，去年更較前年爆增5倍。

其次，再觀察另一個「每戶停電時間」數據，去年整體停電時間為62.026分鐘，較前年16.047分鐘，成長2.87倍；若是只計入事故(包含重大事故)停電時間，去年更較前年爆增10.7倍之譜。

從台電公開的數據，無論是每戶的停電的次數與停電的時間，去年的情況都大幅惡化，與多數民眾的感受相當接近。主要的原因是，去年5月發生513與517二次大停電有關，分別影響415萬戶與66萬，停電時間長達5小時與50分鐘，當然會使得相關數據大增。即使退一萬步言之，依照台電公布美化過的數據，將513及517視為重大事故而予以扣除之後，每戶的停電次數與時間仍然是較前年增加，實在看不出有任何的改善。

台電的年報資料與經濟部與台電公布的「區域事故停電次數」有截然不同的結果，不禁讓人懷疑，政府為了逃避問題，先將事故甩鍋給野生動物：又在新增名詞，並在統計數字上動手腳，以利「大內宣」。

《政府資訊公開法》第 6 條明文：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」政府不願意主動公開就算了，還建構新名詞，扭曲相關數據，完全抵觸本法的立法意旨與民主政治基本精神。

停電 台電

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