【專家之眼】蔡英文總統何時擇期登太平島？

自2016年勝選執政至今，呼籲總統蔡英文應親自前往太平島宣示主權的聲音從未停過。蔡政府官員與民進黨團一再表示總統「不排除」或將「擇期」登島。時間漸漸逼近，再約兩年蔡英文就要下台。卸任前，蔡英文會仿效前民進黨籍總統陳水扁做法，來個「太平畢業旅行」，實現擇期登島說法？

目前，太平島正在快馬加鞭擴建碼頭和延長飛機起降跑道長度的工程，預定明年底前應可完工。此與蔡英文即將下台相關？還是與美國加大力度執行印太戰略和「反中」、「抗中」策略相關？蔡英文會親自飛到太平島主持啟用新擴建碼頭與機場跑道典禮嗎？美方會反對嗎？中國大陸呢？

日前，在野黨籍立委江啟臣 （國民黨） 和邱臣遠 （民眾黨） 呼籲總統蔡英文應親自前往太平島宣示主權。就此建議，目前仍未見蔡英文本人或民進黨中央有所回應。

六年前，國民黨籍立委與前總統馬英九都曾呼籲蔡英文應登島視察，宣示領土主權。2020年5月，國民黨團建請蔡英文就職後擇期親往太平島視察駐守人員與島嶼建設，敦促東沙島、太平島戰備整備計畫，宣示我國捍衛南海疆土決心。前行政院發言人童振源曾經表示，太平島是中華民國領土，不排除總統登島，目前沒有這樣規畫。但現在有嗎？

2008年2月，任期只剩半年的陳水扁登上了太平島，除主持飛機跑道啟用典禮，還發表「南沙倡議」。2015年12月，馬英九總統原本計畫飛往太平島主持碼頭擴建完工啟用典禮，並發布「南海和平倡議」，但受到美國政府的干擾，此行程被迫取消。

2016年元月，在卸任前，敗選的馬英九不再顧慮美方立場，飛往太平島，發表公開談話，重申「南海和平倡議」，並提出實踐倡議的「南海和平倡議路徑圖」。

2016年7月，馬英九說，蔡英文總統身為中華民國總統，應前往太平島視察領土，維護主權。他並透露前往太平島時，受到美方的干擾，試了三次才成功。馬英九認為蔡英文若要前往太平島也會受美方干擾。

2008年的台美關係與當今不同。陳水扁執政後期，美國的大政策主要是反恐，需要和中國大陸合作，中美關係較好，因此影響台美關係。就陳水扁在太平島興建飛機跑道與登島宣示主權一事，華府採取反對態度。鑑於台美關係不佳下，陳水扁不理會美方立場，積極執行「太平專案」。北京對陳水扁登太平島一事也沒有表態反對。

2016年的台美關係是夾在「和中」與「親美」之間，馬英九政府相當在意華府意見。2015年12月，馬英九正準備要前往太平島時，美國白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文在台北公開場合演講時提出「若馬英九總統親自登太平島，這是在錯誤的時間，對這個區域發出錯誤的訊息。」麥艾文事後解釋，是美國國務院要他說的，此可證明美國一向採取反對各國領導人登上南海有爭議島礁宣示主權的立場。

基於美方反對，馬英九取消登島行程。但次年元月敗選後，馬英九決定不理會美方立場，登太平島。對此，美國務院表示對台灣的舉動「感到失望」，稱此行動對解決南海爭議「沒有助益」，恐升高區域緊張情勢。北京應該是支持馬英九登島，尤其有關駁斥南海仲裁案裁決有關太平島是「岩塊」而非「全權島嶼」此決定的作為。

當前台美關係「堅若磐石」，美國積極拉攏台灣對抗中國大陸。雖然國安局長陳明通反駁媒體有關美方同意台灣在太平島擴建碼頭與延長跑道一事的報導，但台美強化軍事與海巡合作是不爭的事實。

有分析家指出，美國有意在南海打台灣牌，將太平島作為美軍圍堵中共的戰略中繼基地。如果此說屬實，華府是否仍持反對蔡英文登島視察工程進度，甚至飛往太平島主持碼頭和跑道擴建完工啟用典禮的態度？

日前，大陸國台辦發言人馬曉光宣稱，兩岸同屬一中，太平島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。台灣外交部發言人歐江安回應，強調南海諸島屬於中華民國（台灣）領土，中華民國捍衛南海諸島主權的立場從未動搖。

倘若明年底，蔡英文揮化擇期登島視察、慰勞施工和駐守人員、主持啟用新碼頭與飛機跑道典禮、報告執行已六年的台灣南海政策「四點原則」及「五項做法」成效、發布「亞太和平倡議」，甚至「世界和平倡議」，美國還是採取反對態度？中國大陸呢？是不表態、不反對、還是堅決反對蔡英文的「太平島畢業之旅」？答案在台美與兩岸關係未來走向與發展。