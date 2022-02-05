【專家之眼】你相信嗎？索羅斯說習近平恐無法連任

美國金融大鱷索羅斯（George Soros）1月31日在美國史丹佛大學演講時指出，習近平面臨四大不利因素「打壓房價造成恆大集團等房地產企業瀕臨崩潰邊緣（a real estate crisis） 、效果不佳的疫苗（ineffective vaccines）、出生率下滑（a falling birthrate）、中共黨內的不滿聲浪日起（Xi's enemies within the party）」，因此得出習近平可能無法連任的預測。

索羅斯預測習近平無法連任總書記，這樣的預測能準確嗎？答案要等到今秋中共召開二十大一中全會才會揭曉，因此現在去爭執準不準確意義不大。有意義的是，索羅斯的立論有說服力嗎？這才是重點。

索羅斯說，中國的內部分歧「如此尖銳，就連在各種黨內刊物上都能看出來。習近平正被那些受到鄧小平思想啟發並希望看到民營企業發揮更大作用的人士攻擊」。難道在共黨刊物上出現一點點不同的聲音就能證明中國內部分歧「如此嚴重」，這樣的推論難道不會過於武斷嗎？

此外，中共黨內鬥爭歷來暗潮洶湧，無時無刻不在進行，這是共產國家的常態，把常態當作例外就會造成判斷上的失誤；那麼，反習的人能成氣候、能扳倒習近平嗎？可能性不大，至少不是近期內。

索羅斯又說：「習近平2013年就任國家主席以來，中國經濟成長的主要動力是房地產市場，但如今卻陷入困境，這也可能導致這位中國領導人翻船」，這樣的說法顯然是不了解中國的經濟和房地產市場。同時，也高估了經濟因素對中共政權的作用，要知道，中國人可是經歷過大飢荒都不敢吭一聲的一群。

根據中國官方在今年1月14日公佈的數據顯示，即使是疫情期間，中國出口激增，2021年貿易順差創歷史新高，達到6762億美元。又1月17日中國國家統計局公布，2021年GDP增長8.1%。疫情期間，這樣的數字，不能說是亮麗（因為基期比較低），但也不至於就說中國經濟「陷入困境」！

至於目前的中國房地產市場陷入困境對中共政權而言是好現象還是壞現象呢？中共在中國房地產市場過熱的時候，如果還不澆冷水，會有什麼後果？那就會出現真正的系統性危機，那才叫災難！

中共在火燒房子之前，把材火拿開，如此，才不會燒到自己的房子。中共在房地產業的降槓桿其實是在給自己減壓。自從恒大債務危機爆發以來，眾多專家學者都預測會出現骨牌效應，將衝擊整個金融體系，出現了嗎？

事實上，不管恒大最終是破產或債務重組，對中國總體的經濟影響都不如傳說中的大，就像負債1.1萬億人民幣的海南航空一樣，最後一定是船過水無痕。

索羅斯還認為，「COVID-19的Omicron變異株將對習近平遏制疫情傳播的能力構成嚴重威脅。…Omicron可能成為習近平垮台的關鍵。」這種說法是言過其實了。

美國光是今年1月18日這一天就新增111萬例，這麼差的防疫表現，拜登不用下台也不用道歉。自從1月8日天津檢驗出疑為中國首二例Omicron本土病例以來，中國每日新增確診都在250例以下，這樣的防疫表現反而「可能成為習近平垮台的關鍵」，這說得通嗎？

索羅斯還說：「（中國的）出生率比公布的數字要低得多。據專家計算，中國的實際人口比14億的官方數字低約1.3億，它將加劇房地產危機，產生勞動力短缺，財政緊張和經濟放緩。」

索羅斯此說有二個問題，首先，假設中國人口不是14億而是索羅斯所說的比14億還低1.3億人， 那麼，中國原本就是在這樣的人口基礎上發展，怎麼可能就因為數字的變動（而實質並無不同）就「加劇房地產危機、勞動力短缺、財政緊張和經濟放緩」？

其次，即使中國出現上述情形，是否就連動到習近平的無法連任？兩者之間的因果關係很是薄弱，蓋中國人在共產黨統治下所養成的對黨的服從性使得中國人連嘴巴上反抗都不敢，遑論對習政權造成威脅！

或許，習近平最終失去了第三任的機會，但是如果真的無法連任，那麼，導火線也不會是上述的四個因素，而是其他。