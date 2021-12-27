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學測國文衝刺／文言文剩15篇要精讀 混合題靠這1招拿分

南韓真地獄公使：從靈獸崇拜殺人到干預國政？

【專家之眼】修憲公投綁大選的諷刺與陰謀

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
民進黨立委管碧玲（中）25日拋出修憲複決（公投）與2022年「九合一大選」合併舉行的提案，並要求國民黨立院黨團做出回應。圖／本報資料照片
民進黨立委管碧玲（中）25日拋出修憲複決（公投）與2022年「九合一大選」合併舉行的提案，並要求國民黨立院黨團做出回應。圖／本報資料照片

在立法院長游錫堃12月27日舉行朝野政黨修憲協商會議之前，民進黨立委管碧玲25日拋出修憲複決（公投）與2022年「九合一大選」合併舉行的提案，並要求國民黨立院黨團做出回應。管委員此時此刻拋出此一爭議性議題是個人意見，還是有一股政治勢力在背後推動？

如果修憲只是降低投票年齡或是其他爭議性不大的憲改議題，朝野政黨協商應該能夠順利進行。好笑的是，民進黨才否定「公投綁大選」，現在又提出修憲公投綁大選，等於自己打臉，真是自我矛盾，莫此為甚！這也提醒大家，修憲若是由民進黨主導，台灣人民可要睜大眼睛密切關注民進黨心中究竟在想什麼。

在野黨特別是國民黨擔心，民進黨主導的修憲會將國父孫中山先生的五權憲法修改為三權憲法。雖然民進黨當年的確提出此一主張，但現在既然全面執政，自然就作罷。何況保留五院就有更多機會可以安插人事，何樂不為？

更多人擔心，民進黨主導的修憲，可能會朝改國號的方向發展。部分綠委與地方民代提議將中華民國國號改為台灣共和國，已經引發朝野爭議不斷與中國大陸緊張。不過，更改國號不僅涉及法理台獨，也碰觸紅線，北京可能以違反「反分裂國家法」為由而對台用兵。

事實上，不用等中國大陸出手，在「美中共管台獨」的共識之下，美國也會在對北京所做「不鼓勵台獨」的承諾之下，出手干預改國號的修憲。在「既沒膽挑釁中共，又不敢開罪美國」的情形下，蔡英文總統能做的只有擴大自己的權力。

在目前雙首長制之下，蔡英文作為總統，權力已經達到巔峰。她推出「新兩國論」雖然為美中兩國刻意淡化，但總算完成前總統李登輝的未竟之志。李登輝的另一件遺憾的事就是想連任擴權卻功虧一簣。

如果蔡英文將現在的雙首長制修改為總統制或內閣制，都是擴權的重大一步，而且還可「留名青史」。若是推動總統制，除非取消任期限制，否則蔡英文任期只有兩年半不到，不啻是為人作嫁。但是，推動內閣制一旦成功，則她只要當選立委，以過半數政黨的黨魁身份即可長期執政。只是管委員為謝系人馬，萬一推動內閣制修憲成功，則駐日代表謝長廷可能永遠沒機會出任閣揆。

修憲 民進黨 蔡英文

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