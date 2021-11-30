【專家之眼】從鳥籠到鐵籠：公投綁大選的昨是與今非

依照公民投票法第12條之規定，由國民黨立委江啟臣發起的「公投綁大選」的公投案，在2021年5月完成連署並經中選會認可後，已成為全國性公民投票第19案，將於今年12月18日投票。

自2017年12月《公民投票法》修法降低了門檻，民進黨政府在2018年公投大敗，十個公投案有七案通過，包括反空污、反燃煤、反核食、反同婚與以核養綠等，當時是修法後第一次公投與九合一選舉同時舉辦。

因此在2019年6月，民進黨假其立法院多數，再通過公投法修正案，決定從2021年起每兩年舉行一次公投，並將公投日定為8月的第四個星期六，讓公投與大選脫鉤。此乃引起廣泛質疑，因這會影響公投的投票率，也確實讓人感到，這就是民進黨因敗修法與量身裁製的企圖，完全是開民主的倒車。

一般而言，由於公投案只對事不對人，民眾的投票意願相對較低，若專設公投日，必定會更降低投票率，不符合民意的反映，即便公投案最終勉強通過，其結果也缺乏代表性。尤其將公投日設在八月下旬，當時正值暑假與各級民意機關休會期尾聲，不少民眾與民代都出國旅遊或考察，因而不但影響民眾對於公投案的理解，以至於影響投票率，可見執政黨的包藏禍心，打擊公投更是違背民意。

所以只有與大選同步舉行，公投才能引起民眾更加的關注，拉高投票率，確實展現民意。更重要的是，與選舉合併可以節省行政資源，一次性公投需要八億元行政成本，而與大選同步只要一億元，絕對是利大於弊，何樂不為？

雖然反對方認為，依照2018年公投綁大選投票的經驗，整體程序冗長混亂，因有一些投開票所，在投票時間結束後還在進行投票，甚至已經開始開票，當然影響尚未投票者的意向。

這主要就是因為後選人與公投案眾多，整體的投票時間拉長，導致一些民眾在投票時間之前就已排隊領票，自然不能阻止其投票行為。但又為節省開票時間，故產生投票與開票併行的情況，有損選舉公正性。

其實，這都是因為中選會的經驗不足與行政疏失所致，主因領票與投票動線規劃混亂。由於投票者各有所好，有些只願投公投票不想投選舉票，有些只想投選舉票不想公投，因這可影響公投通過的門檻，更有選民兩者都願意投。因而在領票時就應先規劃好，讓選民各取所需的選票，再加上投票的動線必須要各依投票意願重新設計改良，當可節省投票時間，避免亂象再生。