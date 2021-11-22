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【專家之眼】美中「共管」台獨，蔡變成跛鴨

聯合報 / 陳一新/淡江大學榮譽教授
拜習視訊峰會後，蔡英文總統義氣風發主持嘉義空軍基地F-16V戰鬥機的成軍典禮。記者林俊良／攝影
拜習視訊峰會後，蔡英文總統義氣風發主持嘉義空軍基地F-16V戰鬥機的成軍典禮。記者林俊良／攝影

在拜習視訊峰會16日上午舉行後，蔡英文總統表面上還很義氣風發，不僅主持嘉義空軍基地F-16V戰鬥機的成軍典禮，還運籌帷幄主導對12月18日公投，提出「四個不同意」說明會的全盤規劃。惟實際上，她自己心知肚明，她已經變成「跛鴨總統」(Lame duck President)。

有意思的是，蔡英文執政五年多，突然由大權在握、不可一世的元首，淪落到今天成為「跛鴨總統」，可說全是她自己一手造成。其中，蔡英文非常嚴重的誤判包括：意圖透過「新兩國論」攪局拜習峰會、企圖推動朝台獨方向發展的修憲案，以及計劃借「中華民國」的殼讓「華獨」上市。

蔡英文在雙十國慶演說拋出「新兩國論」時，一定自以為巧計得售。未料，「新兩國論」一丟出去卻有如石沉大海，在國際上幾乎激不起任何水花。美國一點也不緊張，而中國大陸也沒有像1999年李登輝總統時，提出「兩國論」時那樣跳腳，只是由國台辦輕描淡寫地將「新兩國論」，定調為「鼓吹台獨」與「延續兩國論」而已。

其實，北京並不是真的漠視「新兩國論」。美國國安顧問蘇利文與中共中央外事主任楊潔篪，10月6日在瑞士蘇黎士會談之後，美中兩國就成立「聯合工作組」，並透過「密集外交」負責以下四件大事：（一）全力促成拜習峰會；（二）推動美中經貿「再掛鉤」；（三）有效管控分岐，妥處敏感問題；（四）擴大溝通領域，共創合作雙贏。

就是在「有效管控分岐，妥處敏感問題」的共識之下，蔡英文拋出的「新兩國論」被美中兩國共同視為是「敏感問題」，而相約不在公共場合討論台灣的「新兩國論」，與朝台獨方向發展的修憲案。更重要的是，在「聯合工作組」與「密集外交」的相互協調與意見交換之下，美中兩國認定蔡英文有意干擾拜習峰會與破壞美中關係。

中國大陸外長王毅10月31日在羅馬嚴詞警告布林肯，「美國若不妥善處理台灣問題，中美關係將會遭到顛覆性的破壞」。顯然，王毅的警告並未掉入聾子的耳朵。11月9日晚間，六位美國聯邦參眾議員訪問台灣。他們此行最重要的任務就是帶話給蔡英文，要她謹言慎行，不得破懷拜習峰會與美中關係。

美國作為世界霸主一向是胡蘿蔔與棒子交互運用。這次，拜登顯然對蔡英文意圖挑撥美中關係非常不滿，才在拜習峰會上對習近平說，美國無意與中國衝突，決定奉行「一中政策」，不支持台獨，希望台海地區維持和平穩定。綠營人士一直在拜登有無説過「不支持台獨」，而辯論不休，甚至刻意淡化拜習峰會的重要性。

不過，不可否認的是，「一中政策」本身即含有「不支持台獨」，與「台灣不台獨，大陸不動武」的政治意涵。更何況，拜登在峰會次日親自告訴媒體，他「不鼓勵台獨，希望台灣照著台灣關係法的規定去做，至於怎麽做由他們自己決定。」這番話一講完，他顯然如釋重負，因為美國終於從「戰略清晰」邊緣又擺盪回到「戰略模糊」。

更重要的是，在拜登說出「不支持台獨」或「不鼓勵台獨」之後，美中兩國已實質上變成「共管台獨」。在「美中共管台灣」成為華府與北京的共識之後，蔡英文要想繼續操作台獨相關議題勢將日益艱難。無疑，華府與北京走到今天「美中共管台獨」這一步，蔡英文實難辭其咎，很難為台獨支持者所諒解。

另一方面，蔡英文推動「華獨」，要求民進黨支持者擁抱中華民國，也斷無可能成功。我國駐德代表謝志偉所說「手高舉國旗，心中在流血」，無疑代表絕大多數綠營支持者的心聲。

另一反映台獨為民進黨長期目標的事例則是，在北京點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨頑固份子」後，三人都引以為榮，未上榜者還深以為憾。

蔡英文推動「華獨」阻力大到難以想像，要想回頭擁抱「台獨」又更為艱難，因為「美中共管台獨」必然會全力把關。隨著蔡英文成為「跛鴨總統」，民進黨內角逐總統大位者也無不摩掌擦拳，準備大幹一場。

相對於前交通部長林佳龍的鴨子划水，桃園市長鄭文燦最近頻頻針對兩岸，與拜習會等國際議題發言，自然是想要角逐總統大位或覬覦閣揆寶座。最近，副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，同時參加民進黨的一場公投說明會，賴清德要求支持者在12月18日投下「四個不同意」，並說「會請神明來監票」，擺明是嘲諷「連神明都敢騙」的蘇貞昌，顯然把他當做競選大位的主要挑戰者。

在蔡英文被美國公開打臉之後，她已成為「跛鴨總統」。儘管她還掌握縣市長與立委的提名權，但眼見「後蔡英文時代」已經拉開序幕，各路人馬為了自己的政治前途，無不奮勇爭先，殺紅了眼 。

2018年「九合一」選舉前，當時幾乎無人敢於挑戰蔡英文的提名權。但是，2021年，民進黨內傳出蔡英文計劃由她全權規劃縣市長的提名作業後，卻引發各縣市有意參選者與尋求連任者的強烈反彈 。

總之，蔡英文在國內民意支持度下滑，加上治國無方，自然會影響她的國際聲譽。同樣地，蔡英文遭到拜登公開打臉，而且還被「美中共管台獨」，讓民進黨支持者丟臉丟到全世界，同樣也會讓她很快成為「跛鴨總統」，而提前進入「後蔡英文時代」。

蔡英文 台獨 兩國論

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