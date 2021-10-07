【專家之眼】不認識岳飛？文化斷層才可怕

吳淡如一句「學生不知道孫中山」，以及陸續有中學教師投書反映歷史教育名存實亡，引爆了108課綱歷史教育的論戰，炮火持續延燒到政論節目。這幾天趙少康說郭台銘的女兒不認識岳飛，竟然遭到名嘴的圍剿。有人很認真地翻國中課本，發現二上歷史有寫到岳飛，因而指責是學生不好好念；還有人說，郭台銘的女兒還沒上國二，不知道岳飛很正常。

那些指責學生沒念好的人，其實是以偏概全了，因為並不是每個版本都有岳飛，學生是否讀到，得憑運氣，更何況在108課綱規範下的課本，就算念過，也未必記得牢。

根據現行國中歷史課綱，岳飛可能出現在「宋元明清時期的國際互動」這個條目裡。康軒版寫了「靖康之禍」，然後是「金國持續南下，卻遭遇宋將領岳飛等人的阻擋」，翰林則交代了宋室南遷，「幸賴岳飛等名將多次打敗金兵，才免於亡國。」二者皆提供岳飛的《滿江紅》給學生討論。至於南一版，則是完全不見岳飛。過去教科書裡岳飛遭秦檜陷害，被高宗以十二道金牌召回，並且受審時露出背上的「盡忠報國」等故事消失了，當然也就不會知道「油炸檜」的傳說。

比起高中的中國史融入東亞史，國中的中國史並沒有好到哪裡去，它側重在中國對外的交流，因而中國本身的歷史，特別是歷朝歷代的治亂循環，已經模糊不清。像與宋朝建立相關的陳橋兵變，趙匡胤黃袍加身，杯酒釋兵權，結束半個多世紀的分裂，乃至其重文輕武、中央集權的政策，這些我們過去讀得滾瓜爛熟的歷史，現在都付之闕如。缺乏詳細的背景，能否在看到寥寥幾句岳飛抗金或者唱了滿江紅之後，感動而刻骨銘心，頗令人懷疑。如果學校選的課本碰巧是沒寫岳飛的，那就更不能怪人家沒念了。

很多人把焦點放在教科書上，卻忽略了課本以外的影響。記得個人在小學時，曾跟著哥哥姊姊們一起讀過以岳飛為主題的課外讀物，從他幼年成長到帶兵打仗，尤其是後來冤死的過程，印象極為深刻；電視劇也常上演宋朝對抗遼、金、夏等國的故事，連楊麗花歌仔戲都演過岳母刺字。由此可見，過去即使中學歷史讀得一塌糊塗，也很少人不知道岳飛；現在是即使中學歷史考滿分，也不見得認識岳飛。

為什麼會有如此翻天覆地的變化？教改過度否定記憶的重要性、強調以主題統整，固然難辭其咎，但政治力介入導致的去中國化，才是稀釋中國史的元凶。最顯而易見的例子，就是明明課綱一再把「略古詳今」奉為圭臬，而我們的國家是中華民國，每年固定雙十放假慶祝國慶，卻從小學到高中都沒有完整的中華民國史。這恐怕是全世界絕無僅有的怪象吧？

或許夢想著台獨建國的人，巴不得把中華民國掃入歷史灰燼，可是這又干中國史什麼事呢？學好中國史對我們百利而無一害，為什麼非得把文化與政治混為一談？日韓兩國爭相以三國故事做為電玩主題，我們的國中歷史卻把三國刪了。

這幾年提到台灣文化，當權者最喜歡講的就是「多元」，乍聽之下好像很有包容性，但弔詭的是，「中國」卻變成了禁忌。猶記得2000年李安的《臥虎藏龍》，刺激了中國大陸瘋狂跟拍武俠電影，證明台灣在未經文革衝擊下，保有更優勢的中華文化傳統。可惜這種優勢不但未持續發揮，反而被有意識地破壞。2015年侯孝賢改編唐朝傳奇《聶隱娘》為電影，更有著大陸導演拍不出來的細膩，只可惜這空谷足音似有成絕響之勢。

不知道孫中山、岳飛，只是文化去中國化的冰山一角，潛伏其下的，是更廣泛而全面的文化斷層。再不挽救我們的歷史教育，台灣文化的危機就不只是不認識歷史名人那麼簡單了。