【專家之眼】無感升格：台灣根本不需要直轄市？

9月6日，新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為台灣第七個直轄市的主張，這樣的主張有沒有正當性呢？

他的理由主要有兩個，第一，新竹縣市為共同生活圈，不宜再分家，按照這樣的邏輯，雙北、基隆、甚至包含桃園，都在一個共同生活圈之下，是否就該合併呢？因此，合併之說不必然；其次，他說，新竹縣市共創稅1920億，統籌分配稅款卻分不到100億，這樣的說法似是而非。因為中央政府的政策，使得科學園區設在新竹縣市，也因此才有1920億元的稅收，難道主要要歸因於新竹縣市本身的天然稟賦或努力嗎？當然不能，否則就是倒果為因。

此外，與其他地方政府相較，新竹縣市的統籌分配稅款，確實比較少，然而，新竹縣市的自有財源比重卻是六都以外最高的兩個地方政府了，新竹市為74.9%，新竹縣為61.1%，而澎湖縣才34.9%，換句話說，澎湖縣最可憐，凡事都要仰賴中央政府的支持，否則什麼事情都辦不了。從這個角度來看，新竹縣市有什麼好抱怨的呢？

當然，好還要更好，這是人之常情。作為一個地方縣市首長，林智堅為市民謀福利，他的主張是對的。但是，從一國之尊的高度，卻不能如此思考，原因如下：

首先、對非直轄市人民的落井下石。一旦第七都出現了，那就會造成區域間的更不均衡。原因是直轄市的資源一定比縣市還多，在資源一定的情況之下，必然擠壓到剩下的15或14個縣市政府，這叫非直轄市民怎麼想？前面都已經有六座山了，還來了第七座，南投、澎湖等縣民就更邊陲了。蔡總統不能重蹈馬前總統的覆轍。

其次、對新竹縣市民錦上添花。根據財政部財政資訊中心統計，全國最有錢的里，前五名都在新竹縣市，其中，新竹市關新里綜合所得中位數為235萬元，平均數為286萬元，各居全台第一，而澎湖縣白坑村的中位數才37.8萬元。在新竹縣市還不是直轄市的情況之下，單單只是因為科學園區的加持效果，新竹縣市都已經這麼富有了，一旦中央政府加碼加持，賦予第七都的地位，致使新直轄市如虎添翼，難道這不是對非直轄市人民的再次剝奪嗎？

其三、推動新一輪房價上漲，造成台灣居，更不易。根據住商不動產的統計，新竹縣市房價高居全台第三，僅次於雙北，去年的大樓平均交易價格達每坪21.2萬元。一旦出現了第七都，毫無疑問，新直轄市的房價還要上漲一波，連帶的，其他六都的房價上漲；溢出效應的關係，其他縣市也跟著要漲。

其四、擴大區域間的不均衡。第七都的出現，加重了對非直轄市民的歧視，而這種歧視，不只是法制面上的，還是心理的，更是實體的。換言之，農業縣將更加破敗，農村文化更無人聞問，這才是對台灣文化的最大摧殘，儘管這種情形不因為第七都才有，但卻是因為第七都而加重。

如果能修法，請取消所有直轄市，讓各縣市一律平等，這才是公平的對待每一個台灣人，也才是縮小城鄉差距的第一步。