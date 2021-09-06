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【專家之眼】蔡賴打高端，一場遊戲一場夢

聯合報 / 陳一新／淡江大學榮譽教授
蔡英文總統日前赴台大醫學院體育館施打高端疫苗。圖／總統府提供
蔡英文總統日前赴台大醫學院體育館施打高端疫苗。圖／總統府提供

蔡英文總統與賴清德副總統日前演出一齣《蔡賴打高端，一個願打、一個願挨》的大戲，兩位主角的演技都不錯，可說唱作俱佳，好像他們真的各打了一劑高端疫苗一樣。可惜天不從人願，他們為國產疫苗護航的「雄心壯志」，終因接種高端猝死案例來得又急又猛，而「功虧一簣」。

在蔡賴二人注射高端後一週左右，因接種高端而猝死的人數一路飆到六、七人，嚇得爽約率直線上升，有些高端接種站甚至門可羅雀。蔡賴二人捐出手臂注射高端國產疫苗護航的「遊戲」，至此可說已到夢醒時分。更糟的是，萬一接種高端出了什麼事、正副元首豈不是白白犧牲？

很多人擔心蔡賴二人同時接種高端的風險，已到達國安層次，而期期以為不可。其實，他們是多慮了。即使正副元首有意師法上古神農氏，嚐百草救蒼生，我國國安單位又豈會坐視他們做出危害國安的事？

有意思的是，為蔡賴兩人注射高端的護士都是同一人。這樣做的好處除了出諸安全的考量之外，也具有保密的功能，至少知道正副元首究竟注射什麼「疫苗」的人數可以減至最低。看來前行政院長謝長廷的名言「合理的懷疑」還蠻管用的。

更有啟發性的，則是前副總統陳建仁的一句老實話。陳建仁一直力挺高端，認為注射高端可以救人，並揚言要以身試藥。但在注射「高端」不久，陳建仁自曝他只是打了一劑「安慰劑」而已。所謂「安慰劑」就是生理食鹽水或白開水。不過，陳建仁的「老實話」的確活人無算，功德無量。

在陳建仁說出他只是注射安慰劑的「老實話」之後，蔡賴二人還想「隻手遮天」，行騙天下，不但繼續欺騙國人，還誘騙像巴拉圭等友邦採購高端。所幸，儘管蔡賴二人為國產疫苗護航，但因接種高端猝死人數過於密集，他們未來想繼續欺騙國人恐怕會日益困難。但是，一旦巴拉圭等採購高端的邦交國，發現高端只是一場騙局，則蔡政府不僅在海外信用破產 ，說不定還會引發外交危機。

最後，從人性基本面來看，蔡賴二人都不會為護航高端，而賠上自己寶貴的生命。畢竟，「股價誠可貴，國產價更高， 若為生命故，兩者皆可拋」。特別是蔡英文以一份內容、格式都有嚴重缺陷，加上錯字不勝枚舉、備受爭議的「博士論文」，一路騙到今天做到總統，又怎會冒生命危險注射全球都不願認證的高端？

蔡英文把世人都當傻子，但卻從不認為自己是傻子。只是行騙天下久了，「國王的新衣」遲早會被人「看破手腳」。正如美國商務部揭露，原來拜登政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，完全是台積電張忠謀的功勞，與蔡英文政府一點關係也沒有。

莫德納疫苗 陳建仁 蔡英文

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