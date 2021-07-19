【專家之眼】蔡英文爭功諉過 陳建仁也被帶壞？

新冠疫情愈是肆虐，民進黨爭功諉過的情形也就愈是層出不窮。官場文化本就是好事往身上攬，壞事往外面推，但蔡英文總統率領府院黨將爭功諉過發揮到如此淋漓盡致，倒是令人嘆為觀止。

鴻海董事長郭台銘與台積電張忠謀向蔡政府提出購買上海復星輝瑞疫苗(BNT)一案，可說是一場驚心動魄的羅生門。儘管民進黨政府與1450網軍都發動「認知作戰」，將干預台灣採購疫苗的罪名指向對岸，連美國白宮發言人也發表聲明表示中國大陸介入才讓台灣買不到疫苗。

顯然，民進黨蔡英文政府「串通」美國，將台灣買不到疫苗的責任全部「諉過」於中國，只是企圖為自己捨不得花錢為人民採購疫苗的錯誤決策「脫罪」而已。

但是，事實勝於狡辯。從以下三點鐵證如山的證據來看，民進黨「諉過」於中國大陸的卑劣企圖顯然是徒勞無功，突顯蔡英文政府與1450網軍企圖嫁禍對岸的「認知作戰」完全失敗。

首先，郭台銘在蔡政府迫於民意壓力，終於同意疫苗採購案後，表示大陸在此事完全沒有干涉。言下之意是，台灣蔡政府才百般刁難他們的採購案。

其次，中國大陸不是不會對台灣統戰，但卻不會笨到在台灣採購疫苗方面橫加干預。像是「嫁禍」或諉過於中國並串聯美國，抨擊大陸干預台灣疫苗採購的拙劣手法，只有蔡政府與1450網軍才做得出來。

第三，這次代表蔡英文出席「亞太經合會」（APEC） 領袖視訊會議的張忠謀，在記者會上也透露了一個公開的秘密：「台灣疫苗嚴重不足」。他的這番話不啻暗示蔡英文不能老靠乞討、化緣、捐贈、企業界採購疫苗，政府收了納稅人的錢，就要為人民買疫苗。

民進黨「諉過」大陸失敗，但是「爭功」的本事卻獨步全球」。全台灣甚至全世界都知道，蔡英文政府大卡特卡郭董與張老董的疫苗採購案，但當蔡政府勉為其難同意之後，府院黨卻一字排開，自誇自擂說他們功勞最大，連感謝一聲鴻海與台積電的客套話都不提。

民進黨這種大喇喇地「丑表功」，不要說仍困在「溫良恭儉讓」的國民黨望塵莫及，恐怕連很會攬功的前美國總統川普也甘拜下風。

在民進黨這個大染缸之下，出污泥而不染的可說是鳳毛麟角，更多的是近朱者赤，近墨者黑。

陳建仁是蔡英文第一任副總統，為人看來忠厚老實。但前一陣子，他卻揚言說自己打了國產高端疫苗，而且一切正常，

正在國人都為陳建仁「以身試藥」，頗有上古神農氏嚐百草遺風，而豎起大姆指之際，他忽然自曝他只是注射了一劑「安慰劑」（生理食鹽水之類）而已。

由此可見，陳建仁只進民進黨這個大染缸四年，天良尚未盡失，終於良心發現，吐露真話。希望類似他這種仍存有一絲天良尚存的民進黨員，都能認同他的做法。