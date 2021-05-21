【專家之眼】中、美疫苗外交戰 我國只能乾著急 ？

我國在中美洲的重要邦交國因欠缺新冠病毒疫苗，對外宣稱如果美國無法及時提供疫苗，該國可能為了取得中國疫苗而被迫改變外交承認。對此，我國似乎愛莫能助，因為我國也鬧疫苗荒。

稍早，宏都拉斯就對外表示，為了取得中國疫苗，該國已準備與中國相互設立辦事處。19日英國《金融時報》報導，宏都拉斯向華府求援未果，已考慮外交承認北京以換取足夠的疫苗。

宏都拉斯總統府部部長（首席部長）馬德羅指出；「我們將盡可能避免影響到我們與台灣的外交關係，但萬事莫若疫苗急。」

情勢為何突然變得如此緊急？曾經在2016年訪問我國的宏都拉斯總統葉德南茲11日表示，疫苗嚴重不足可能迫使該國按照北京提出的方式先與大陸建立「橋梁」。但是，依照馬德羅的說法，北京可能覺得建立「橋梁」已經緩不濟急，決定逼迫宏都拉斯與中國建交。

北京為何改弦易轍？大陸知道宏都拉斯900萬人口中，接種疫苗的不到1%，而宏國又鬧疫苗荒，此時不狠敲竹槓，更待何時？

其次，北京也了解，中、美兩國正在打「疫苗外交戰」，拜登政府計劃在6月底以前釋出8000萬劑疫苗，中南美洲將是優先獲得疫苗的地區，只是美國負責分配疫苗的政府部門尚未決定各國疫苗分配的數量與時間表。這是宏都拉斯與華府接洽未果的主因。

北京顯然對美國提供拉美各國疫苗的時間差掌握的非常清楚，才決定加碼提出建交要求。

第三，北京更清楚，在這場「疫苗外交戰」中，大陸的主要對手就是美國，台灣只能靠邊站。

然而，我國被大陸看扁，也正是我國搶救外交危機的最佳機會，蔡英文總統一向自詡對美外交她最有辦法，如果她能成功運用我國在美國行政部門與國會的人脈與關係，向拜登政府請命，「出其不意地」成功搶救宏都拉斯與類似的外交危機，或能稍微彌補她在國內造成缺水、缺電、缺疫苗的罪過。