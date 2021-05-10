【專家之眼】明知必敗為何求戰 表態挺台所為何來

又到世界衛生大會即將召開時節，日前七大工業國外長於倫敦集會，在會後發表共同聲明時，特別表態支持台灣有意義地參與世界衛生組織與世界衛生大會，其實若要點破，就是在顯現華盛頓對北京再度發起外交攻勢，其他各國不過是被動呼應，因為此種表態原則上雖將引發北京不快，但倒還不至於惹火上身，搞到中國大陸發動外交報復，所以整個過程基本上是隔空放話，最後恐將止於口惠。

但就整個問題癥結來看，這些西方國家從世界衛生組織秘書處負責召開世界衛生大會之作業流程，再加上能否邀請台北派員參與會議之決策程序與架構來看，明明知道這個倡議到最後絕對會是必敗之戰，但為何仍然極不識相端出此項議題，並且達成共同協議呢？

而且這七大工業國要是真心誠意，確實願意推動此事，為何從未旗幟鮮明地向世界衛生組織提案，或是運用正式管道透過外交文書，向世界衛生組織秘書處表達該國立場，反而只是隔空喊話，說實在話就是口頭上講講，讓台北再作個沒有結果之春夢，最後還是回到原點一場空，但這些國家卻自我欺騙覺得本身站上道德制高點，但卻讓人看出其虛偽作態噁心至極醜陋嘴臉。

其實台北要參與世界衛生大會或是加入世界衛生組織，其出發點絕對不是像表面上所說，完全是從人道與科學著眼；整個爭取參與過程就是在彰顯台灣政治地位主體性，換言之就是拐彎抹角地在表達台灣不是中國，所以整個運作基調根本就是在強制施壓，希望世界衛生組織或是北京對此不得不讓步，所以假若未能因此引發衝突，就順利達到目的，對主事者來說，就喪失原本設計目的。

講得再清楚一點，要想加入世界衛生組織，確實存在結構性障礙；但若是要參與世界衛生大會，只有兩個途徑─增加壓力或是化解阻力。而綠營執政就是存心要透過增加壓力，來硬逼北京低頭，但如此作法明知是必敗之戰，其實就證明獨派內心根本就是不是打算「有意義地」參與此項國際集會活動。

倡議台灣參與世界衛生大會，整個過程就是打算找個冠冕堂皇理由，作為政治鬥爭藉口，擺出被北京打壓姿態，到處去上演悲情政治指控戲碼，到底去參與世界衛生大會能做什麼，加入後要做什麼，對於倡議者來說根本就不重要，但是藉由過程去進行政治表態，運用衝突鬥爭來籌措政治資本，這才是這場假戲後面真正劇本情節要求。

馬政府時期透過化解阻力策略，順利參與世界衛生大會，這讓原先導演這場醜劇之獨派人士極度惱怒，此因馬政府順利與會整個過程，實際上就是戳穿其根本就不重視真正能夠參與這場國際集會活動之內心思考，而是將重點放在透過爭取參與過程，來彰顯其政治訴求，而馬政府居然能夠順利與會，獨派找人至會場鬧場，大罵喪權辱國，但等到蔡政府上台後，2016年以同樣模式與會，獨派卻完全不吭一聲，其實就完全不令人感到意外。

其實在國際社會若是要有地位，完全是講求實力，要在醫藥衛生領域讓別人重視，必須拿出真正實力，而不是天天在自我欺騙高喊Taiwan can help就能讓他國尊重與接納。台北是否反省過當初跟著川普後面搖旗吶喊，對世界衛生組織秘書長所曾經表達過非常不得體發言，如今都不能理解當初沒有廣結善緣，今日所望根本就是緣木求魚。

假若台北真正是在醫藥衛生上具有舉足輕重獨步全球地位，世界衛生大會自然就會來邀請與會，靠著這些西方國家隔靴搔癢來自我滿足，或者再去導演個相擁對泣悲情控訴戲碼，其實都是證明本身毫無自立自強，透過專業實力建立讓人不可忽視之基本志氣。難道馬政府當初證明循著化解阻力才有可能與會，而當前政府智商低到只會靠著施壓這招，讓本身拚命鑽牛角尖，永遠找不到出路嗎？還是根本就是無意參與盛會，只是想找個鬥爭北京理由呢？