【專家之眼】重視台灣不等於美日對台提供安全承諾

美國總統拜登與日本首相菅義偉十六日在華府舉行美日峰會在聯合聲明與聯合記者會上都表明「反中」立場，並表示重視台海和平穩定的重要性與兩岸恢復對話的必要性。然而，「重視」並不等於美、日兩國對台灣提出安全承諾，更不等於他們會在大陸武力犯台時出兵馳援台灣。

這次美、日峰會看起來似乎就是全球第一大經濟體的美國與第三大經濟體的日本擔心第二大經濟體的中國大陸快速崛起且不守規矩，決定為美、中兩國為首的「民主科技聯盟」定下一套鬆散的遊戲規則，以應對中、俄兩國為首的十六國聯盟。

首先，雖然美、日峰會號稱「反中」，但他們量身裁衣所打造的規矩並沒有對彼此提出過度嚴苛的要求。

例如，當菅義偉表示日本與中國有極為密切的經貿關係，拜登就同意日本在聯合聲明中不會提及新疆議題。

其次，雖然菅義偉在拜登壓力下同意警告中國不要用「海警法」霸凌日本，也不要用武力脅迫周邊鄰國，但在「反中」方面的用辭遣句卻相當平和，沒有過份尖銳。

日本最關切的還是「海警法」與日美安保條約，美國在這次峰會可說滿足了日方的需求。

第三，拜登與菅義偉雖然在聯合聲明中提到「台海和平穩定」的重要性，並呼籲兩岸恢復對話；但是這些泛泛之論都只是「一廂情願」的空話，既無約束力，也談不上是什個保證。

倒是美、日兩國聯合聲明中有關台灣的部份，我國從總統府、行政院、外交部到陸委會卻都聽得很來勁，還強做解人或加油加醋，把美、日兩國提到台海和平穩定的空話當做對台灣的「安全保證」。

事實上，美、日兩國最關切的是他們自己的國家利益，新冠疫情爆發後，台灣高科技產業鏈，特別是半導體產能與研發能力，才受到美、日的高度重視。一旦美、日掌控了半導體的產業鏈，台灣在美、日心目中的地位恐怕立刻下降。

日本前首相佐藤榮作一九六九年與美國前總統尼克森發表聯合聲明，認為台灣地位重要。不幸的是，就是從那一年開始，美、日兩國開始一步步背叛他們「心目中重要的台灣」。

一九七一年，中共在美國的支持下進入聯合國。日本則於一九七二年「搶搭巴士」與中共建交。尼克森一九七二年展開「和平之旅」，訪問中國大陸與中共領導人毛澤東會晤。

一九七四年，美國開始從台灣撤軍，並著手推動美國與中共的「關係正常化」。

一九七八年底，美、中兩國正示建交，與中華民國斷交，並於一年後廢止與台灣在一九五四年簽訂的「美中協防條約」。

尼克森政府在拋棄南越之前不斷向西貢強調南越的重要性，並提供安全保證，前後還派了五十萬大軍協助南越對付北越。結果，美國還是全面撤出南越，造成南越失守與越南統一。

在對抗敘利亞的戰爭中，美軍與庫德族並肩作戰，只是戰事尚未結束，川普政府就拋棄了庫德族，任其自生自滅。

歷史總是透過不同形式重複。連「生死與共」的南越政府與「並肩作戰」的庫德族，美國都能棄之如敝屐，我國難道不應以史為鑑？