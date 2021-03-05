【專家之眼】蔡政府還要超前部署嗎？來個小三通吧

六最近久已不聞防疫中心超前部署之聲了。這也難怪，在台灣疫苗大多還在傳聞獲得的情況下，蔡政府能做的不多。而沒疫苗會影響到我們的疫後經濟；另方面，蔡政府藉國安新人事營造出短暫的兩岸和解之風，又被鳳梨事件打回原形。為求突破困局，蔡政府可以考慮，從配合時勢、操之在己的部分先做。優先規畫已打疫苗者透過金馬小三通往來的時程，或許是個不錯的選擇。

在國外疫苗紛紛開始施打之際，台灣目前只拿到牛津（AZ）疫苗共11萬7000劑。當國際商務開始恢復正常之後，就會影響我們的對外貿易。疫苗獲得不能由我們自己決定，但面對許多國家，尤其是重要貿易夥伴都在打疫苗的情況下，我們有什麼可以做的？蔡政府倒是可以超前部署一下。希望疫情中心能看好風向，預先準備。

準備的方向在哪？日前金門縣籍立委陳玉珍在立法院質詢，問在疫苗施打後，什麼階段會考慮恢復開放小三通？衛福部長陳時中表示，這是科學問題，待台灣覆蓋率達到六成起，才會開始考慮。

陳玉珍再問，小三通開放時，若有人到大陸施打疫苗、或是打完陸製疫苗的人來台，是否會被認可？陳時中說，政府會做最好認證方式，包括抗體、疫苗施打紀錄等，都會列入考慮內。「可能有時候需要驗抗體，還是要能自己掌握一手健康資訊，以那樣的標準來做。」

這個答覆，其實顯示防疫中心在閃躲，也很不符合蔡政府最近在吹的兩岸風向。首先，為何要待台灣覆蓋率達到六成，再開始考慮？一旦疫苗被證明有效，當然可以進來，我們打過的人，也可以出去。而有人到大陸，乃至於世界各地施打疫苗，這是現在進行式。政府現在就應該要考慮，認證方式是什麼。只說會做最好認證方式，這是空話。

其次，總統府之前表示，針對新一階段的區域及國際情勢，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，國安團隊進行相應的任務調整及部署。新任陸委會主委邱太三接收到這樣的訊息，在就職致詞時也說，後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復。

身兼蔡政府國安智庫顧問的趙春山，與美麗島電子報董事長吳子嘉最近也在附和。趙延續之前論調指出，因為鳳梨的蟲害，兩岸其實有機會展開「事務性的對談」，一旦對談，因為事涉兩岸官方機構，就會跟著碰觸到兩岸的主權與政治的問題。這反而會是兩岸的「復談契機」。吳子嘉則認為蔡總統不可能接受九二共識，但可以試著丟出「替代九二共識」的方案與說法，並以此展開對談。

然而，利用鳳梨事件的機會恐怕已經晚了。因為蔡總統已在臉書表示，「中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，我要表達譴責」，這個說法比蘇院長還不讓中共感受到蔡政府想談的心。港媒《中評社》3日也以「ECFA都沒廢炒作鳳梨爭議該停了」為題的快評提醒「早就到期的ECFA，大陸可以但沒有單方面廢止，說明大陸並無意經濟制裁」。既然沒想把事情鬧大，就是除蟲問題，後續不用談也還是可以做生意。

而如果以小三通開始兩岸破冰，其實也不用丟出「替代九二共識」的方案與說法，就能展開交流善意。

這要從1999年總統大選談起。當時三個主要總統候選人：陳水扁提出金門外島可以做為台灣與中國大陸的橋梁；連戰則有建立「金馬、福建和平區」構想，作為創建台海和平區的過渡，以及宋楚瑜允諾當選後將推動「金馬經濟特區」，開放兩岸「小三通」。

既然朝野政黨都有類似聲音，待陳上台後，2000年3月21日立法院三讀修正「離島建設條例」第18條，就明訂台灣本島與大陸地區全面通航前，得先行試辦金門、馬祖、澎湖地區與大陸地區通航。此時反而是中共官方對「小三通」持保留態度，除一再強調「一個中國」、「雙向直航」、「互惠互利」三原則外，並表示「金馬試航要看條件」。其間福建省曾表態爭取開放「小三通」，但在中共中央「一個中國原則」口徑下，該省亦強調說「小三通談判的前提是台灣必須接受『一個中國』原則」。

經過檯面下多方力量運作，2000年11月號《兩岸關係》月刊針對「小三通」發表評論，才顯示出中共對「小三通」較明確的態度，內容除延續三原則外，也強調：「小三通」並不是中共主張的兩岸直接三通。但兩岸直接三通也可以從局部做起…可看作是兩岸全面直接三通的一個階段。在中共改變想法後，於2001年1月2日，從金門出發的客輪抵達廈門，開啟兩岸通郵、通商、通航「小三通」時代。在上述歷程中，陳水扁政府沒有談到「替代九二共識」的方案與說法，但兩岸就開始進一步往來了。

當然，時空環境不同，兩岸政府可能有其他考量。但退一萬步來說，問題核心在我們疫苗供應落後世界甚多，就算不能讓台人出去，防疫中心也該讓打過疫苗的人進來；而就算不讓兩岸直接互通，讓金馬與廈門恢復交流，倒也不失為一個好的權宜、試行之地。金馬人民已經發出他們的聲音了，蔡總統聽到了嗎？