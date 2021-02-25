【專家之眼】政治領導人只要守法 內閣制或總統制皆可

趙少康日前表示，總統權力太大，任何人當上總統都不會想將總統制改為內閣制，建議蔡英文總統推動內閣制修憲，留個好名聲，並說自己如選總統一定會將一起選舉的立委候選人定位為「內閣修憲立委」候選人，並在上任第一年推動邁向內閣制的修憲。

的確，總統制的國家比較容易冒出「政治強人」或「民選獨裁」，像是俄羅斯總統普亭、白俄羅斯總統盧卡申科、委內瑞拉總統馬杜洛與菲律賓總統杜特蒂等。

然而，內閣制國家也一樣可能出現「政治強人」或「民選獨裁」。例如，二次世界大戰前德國的希特勒，他所屬的政黨在大選獲得勝利而使他出任民選總理，最後成為第三帝國極權政府的獨裁者。

趙少康勸說蔡英文推動內閣制，也許是擔心她不斷擴權變成超級總統，認為內閣制可能會對她的權力有節制與制衡的作用。

連總統制表現最佳的美國都會出現像川普這種違法亂紀、鼓動支持者衝進國會山莊的總統，自然讓很多國人覺得總統制的美式民主並不可取，而思考取而代之的內閣制。

我國的五權憲法制最早曾帶有內閣制的精神，因此閣魁擁有副署權，作為牽制總統的一項機制。惟由於總統權力過大，此一牽制總統權力的設計很難在實際上發揮作用，而在修憲過程中遭到廢止。在李登輝總統主政時期，曾考慮朝總統制方向修憲，但因工程浩大，決定先朝法國雙首長制方向進行修憲，結果卻修出一個四不像的雙首長制，讓總統權力更形擴大。

更重要的是，我國自1996年首次總統直選以來，人民已習慣自己當家做主選出領導人，經過四分之一世紀的發展，早已積重難返，要說服人民放棄自己投票選出總統的習慣，改由投票選出國會議員，再由最大黨黨魁出任內閣總理，可能也是另一個浩大工程，恐怕不是組成一支「內閣修憲立委候選人」團隊就能奏功。若未能對人民進行宣導，就貿貿然組成這樣一支團隊配合總統候選人參選，可能出現雙輸後果，也不能不未雨綢繆。

還有就是內閣制的多樣化與不同內閣制形成的歷史、政治、社會與文化因素也應審慎考量，不能率爾決定。

內閣制國家有較為純粹的君主立憲內閣制，如英國與日本。也有像德國、斐濟的虛位總統內閣制。更有像法國總統與總理權力隨選舉結果而變動的雙首長制與芬蘭內政、外交分權的總統內閣制。

至於總統內閣制的變種更不知凡幾，最常見的就是總理常成為替罪羔羊的南韓總統內閣制。如果不從前述各項因素審慎選擇最合乎我國國情的制度，結果不是畫虎不成反類犬，或是選出一種更適合孕育出「政治強人」或「民選獨裁」的制度。

趙少康擔心現行向總統制傾斜的雙首長制的顧慮，也正是許多國人共同的憂慮。然而，在現行政治體制下，蔡英文可以不顧程序正義強推國安三法、連自己政黨都蒙在鼓裡就逕自宣布開放進口萊豬，要求獨立機關「國家通訊委員會」關閉中天第52台，以及強迫本該維持行政中立的政府機構淪為東廠、西廠供她驅使。

更糟的是，整個民進黨竟然沒有諤諤之士敢於提出諍言，好像患了集體失憶症，完全忘了該黨當年為人民爭取民主與言論自由的進步思想。

以蔡英文「民選獨裁」與民進黨的集體政治性格，實不得不讓人擔心，即使我國政治體制由向總統制傾斜的雙首長制，轉換為內閣制，他們仍然可能做出類似的事。

由此觀之，川普亂美，民主不亂，拜登入主白宮後正一步一步撥亂反正，正因為後者守憲守法，前者心中卻無視憲法與法律存在。同樣地，由於在蔡英文與民進黨心目中的憲法與法律都只是供他們驅使的政治工具；因此，無論是在什麼政治體制之下，都是「江山易改，本性難移」！