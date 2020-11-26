【專家之眼】為何蔡總統的膽識不如當年的蔡主席？

蔡英文總統25日表示，國民黨主席江啟臣要求和她辯論萊豬，但現在情況與當年不一樣，奉勸江主席先國後黨。蔡總統在萊豬辯論高掛免戰牌，顯示今天蔡總統的膽識遠不如2010年的蔡主席。

2010年，時任民進黨主席蔡英文要求當時的馬英九總統與她辯論兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA），雖然未能贏得辯論，但至少證明她勇氣可嘉，對ECFA也有一套自己的邏輯與看法。

為何蔡主席當年豪情萬丈敢於單挑馬總統辯論ECFA，今天貴為總統反而不敢接受在野黨主席要求辯論萊豬的挑戰？

當年的蔡英文，身為黨主席，肩負著挑戰總統大位的重責大任，自然責無旁貸地主動挑戰馬英九總統。當時馬總統身邊的幕僚多建議不必理會在在野黨主席的挑戰，因為勝之不武，若是敗北則會影響ECFA的推動。但是，馬英九決定給蔡英文一個機會，相信真理愈辯愈明，若能透過電視辯論，應可讓全國民眾更為瞭解政府推動ECFA的政經理念

顯然，蔡英文自己知道，如果她同意與江啟臣辯論萊豬議題，真理不但不會愈辯愈明，反而讓她在萊豬、萊牛議題上更站不住腳，而且更凸顯她在食安問題、大陸政策上的「前言不對後語」。

首先，當年蔡英文與民進黨以食安為由，大聲疾呼反對萊豬、萊牛，但是現在卻主張開放進口，完全沒有想到國人的健康與食安問題。直到舉國大譁之後，政府相關單位才開始制訂法規，但政出多門，中央與地方又不同調，全國吵成一團，不像是一個有做事能力的政府。

其次，蔡英文、政府官員與黨籍立委都將開放萊豬、萊牛進口的好處說得天花亂墜，好像開放之後台灣即將擠身世界一流國家。加上美國衛生部長阿查爾、國務次卿柯拉克相繼訪台，政府官員更暗示，在與美國洽簽「雙邊貿易協定」（BTA） ，台灣將從公衛大國搖身一變成為經濟大國。

第三，未料後來情況生變，柯拉克9月17日的來訪本來是要來我國進行「經濟與商業對話」卻臨時變成「會前會」，幾乎煮熟的美台BTA這隻鴨子飛了，讓整個蔡政府成為笑柄。

第四，蔡英文2016年發表就職演說曾信誓旦旦要帶領台灣參加「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。最近，RCEP正式成立，台灣卻仍在門外。

夢醒時分，台灣人民終於發現，不僅RCEP只是南柯一夢，而且「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP） 也只是蔡政府畫的另一張大餅而已。

最後，2010年蔡英文旗幟顯明地反對ECFA，2014年更率領民進黨支持者與學生反對兩岸已經談判完成的服貿協議。但當2016年執政後，她不僅不再反對ECFA，反而要陸委會多次放話希望大陸不要中止ECFA。如果蔡總統同意與江主席辯論萊豬，她在ECFA立場的反覆也可能在萊豬、萊牛之外，成為她的另一個「阿基里斯腳後跟」。