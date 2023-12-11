詐團斷點精細、掌握人性 把阿公棺材本詐到一滴不剩

詐騙案件創新高早已不是新聞，資深打詐的警官說，經過多年演化，詐團已經練成出神入化的「鬼滅產業」，分工斷點精細、掌握人性弱點，許多阿公、阿嬤的棺材本被詐到一滴不剩，走上絕路的大有人在。「道高一尺、魔高一丈」，如果政府不加強控管金融上位政策、加重相關刑罰，警察累到爆肝也抓不完。

詐騙集團不僅工於心計，精準掌握貪心的人性，頂級的詐團已高度產業化，從上游的「愛情詐騙」、「網路投資」釣魚，群組應答話術、金流斷點、到下遊的車手領錢都分工細緻，還會邀請專業工程師設計如假包換的Ａｐｐ和網路投資介面，也會跟真正的股友社購買每日投資行情資訊，證件、頁面都跟真的一模一樣，受害者往往不自覺而愈陷愈深。

網路上有許多釣魚廣告，受害者只要點開相關網頁，馬上就有相對應的群組來邀請，加入群組就是掉入陷阱的第一步，通常會有專業的角色扮演，扮成專業投資老師或名人、單親媽媽操作人員博取同情，以及類似單純投資者的同伴，彼此會噓寒問暖、相互打氣、一起攻頂，所有的「局」都是為了解除受害者心房，直到匯了錢進入帳戶就是一條不歸路。

八十幾歲的王爺爺今年被詐騙三百多萬，一開始領到兩千元甜頭就信以為真，所有群組的人會半哄半騙，告訴他這個天大的利潤只有三天期限，錯過不再，只有他獨有，最後虛擬帳戶有六百萬獲利，當王爺爺想領回現金，群組告訴他要再匯回六十萬手續費，三天後就可領現鈔。

許多人不甘心已匯款，只好一再自欺欺人，再匯手續費，相信有一天會拿到錢；銀行對老人家鬼鬼祟祟領錢多有警覺，但詐團會教導受害人如何臨櫃小額領款，協助製作假的裝潢估價單或診斷證明，以騙取銀行。

資深警官說，詐團高層大部分都在柬埔寨遙控，因為跟台灣沒邦交，根本無法去查，幾乎錢一出去就討不回來，許多車手都是未成年，進牢後還互相切磋，以後詐術更高端；詐騙集團已是「社會之瘤」，手機、室話、網路無孔不入，許多年輕車手黑吃黑甚至衍生社會問題，數位部、金管會、內政部等主管機關必須拿出更具體對策，否則問題只會更嚴重。

三方詐騙 上當還成人頭

【記者李奕昕／台北報導】詐騙集團假網拍「三方詐騙」出現新手法，有詐團上網低價賣手機，騙買家以超商代碼或點數繳費後，謊稱自己也想買，請買家代購，卻是騙另一名買家匯款；兩名買家都沒收到貨，其中一人還變詐騙人頭帳戶。

刑事局說，已受理三件新型三方詐騙，均為假網拍手機，詐團盜用臉書帳號張貼假網拍廣告，利用買家貪便宜，誘使代收贓款轉手；提醒民眾避免私下交易，勿收受不明款項轉手。