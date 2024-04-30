領大把股息能退稅…沒投資的人卻要繳稅！ 存股哥：還發現一個bug有白嫖的感覺

又到了報稅季，已有許多創作者分享了關於報稅的資訊，內容都相當詳細，各位有需要的話可以到其他帳號看看，槓桿哥就不再佔用太多版面整理重複的內容了。

今年我的退稅金額跟去年差不多大概是2萬塊錢，會退到這個金額主要是申報撫養的關係，但就算我沒有報撫養，靠「股利及盈餘可抵減稅額」，我也能把稅金都扣光，達到退稅門檻了。

能夠合法節稅是存股人的最大好處之一，股息越多可抵的稅額越多，因為撫養是合併申報，我跟父母去年的股息總額為$468,984（當然大部分是我的），其中8.5%可用來抵減稅額，因此我靠股息可抵減稅額為$39,864。

而且你還會發現一個bug，我去借貸買股，領到的股息竟然可以用來抵稅？借貸成本已經夠低廉了，然後領股息後再退稅給你，真的會有一種白嫖的感覺。

前幾天有個老鐵私訊我，他說為什麼領大把股息的人可以退稅，沒有參與市場的一般人卻要繳一堆稅？

這本來就是個獎勵投資的世界，當然你有抱怨制度不公平的權利，但相對的也可以選擇成為享受制度帶來好處的人。

我也是從一年繳稅好幾千，慢慢抵減、慢慢抵減，最後達成退稅門檻，如果你也領了很多股息，快去查稅系統看看自己能不能退稅吧。

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