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兩萬點進場沒肉吃？網搖頭「很多剛起漲」 點名2類股還會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為兩萬點進場難獲利。台股示意圖。記者林澔一／攝影
網友認為兩萬點進場難獲利。台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股29日開高走高，早盤以20235.93點開出，終場收在最高20495.52點，上漲375.01點，漲幅1.86%。有網友擔心「兩萬點進場已經沒有什麼肉了」，但也有人直言，「兩萬點以上獲利的大有人在，順勢操作，很多類股都還剛起漲，營建/dram類股獲利表現亮麗都還有上漲空間」。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，他身邊很多朋友在股市萬四、萬六、萬八時都沒有投資意願，直到台股站上兩萬點才跑去開戶，讓他有點納悶，不解是「整數關卡比較有吸引力」嗎？他直言，「自己是覺得兩萬以上已經沒什麼肉了」。

其他人則留言「有沒有肉不知道，但還好有你們這些每一次的自以為，各式各樣的自以為」、「有啊，我就是，2萬之後營建股還是漲很多阿，會不會挑股的問題」、「去年11月約17000點時，證券劃撥存款創三個月低點，現在近20000卻是在高點」、「說不定你覺得沒肉，但他們覺得有肉啊，至於有沒有肉歷史會說話，等過久一點之後再來說才準」。

還有人留言「兩萬點以上獲利的大有人在，順勢操作，別再猜頭摸底了。雖然大盤已經是兩萬點了，漲的多半是電子類股，但很多類股都還剛起漲，營建/dram類股獲利表現亮麗都還有上漲空間。除非你買的是市值型ETF，跟台指連動比較大」。

ETF Mobile 01 台股

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