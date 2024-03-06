他想賣金融股轉AI！網勸退「上漲時機快到了」：最後一棒別亂賣

台股5日寫下歷史新高，盤中最高19,453.85點，收盤指數19,386.92點，漲81.61點、漲幅0.42%，其中AI族群漲幅強勁。PTT網友表示，他目前手上持股都是金融股，總報酬率18.59%、34.4萬元，他考慮換股。其他人卻力勸，「已經末升段了，快要換金融接最後一棒，別亂賣」。

台股5日寫下歷史新高，盤中最高19,453.85點，收盤指數19,386.92點，漲81.61點、漲幅0.42%，成交金額4,227.76億元。台積電（2330）收730元、漲5元，再度創下歷史新高，持續帶動AI族群漲幅強勁，包括：緯創、緯穎、川湖、勤誠、廣達、創意、技嘉、英業達、世芯-KY等走強。

一名網友在PTT發文表示，他手上持有標的多為金融股，包括兆豐金、復華台灣科技優息、第一金、開發金等，總報酬率18.59%、34.4萬元。

該網友表示，去年到今年AI股表現亮眼，回頭看自己的存股漲幅卻很有限，AI股一週漲幅甚至超過金融股2、3年的漲幅，他表示，上週贖回3年含息報酬不到15%的安聯基金100萬，準備作為下週投資00940的柴火，他問，「留2886其他兩支出清？」

其他人則留言「已經末升段了，快要換金融接最後一棒，別亂賣」、「勸你不要，捏這麼久了」、「你原本可能穩贏不輸，心魔來了之後很可能慘套高點」、「最後一棒了」、「不能因為漲比電子股慢就覺得不會漲」、「都買兆豐了，把另外兩支賣掉買富邦中信，組成A33ETF」、「當初為何存股金融？初衷呢」、「想波動大一點一開始就別買了啊」、「金融別賣吧，今年應該獲利會超過去年」。

還有人留言「金金是玩最後一波的」、「換吧，金融最後一棒，還不到時候」、「存金融存的是安心，那些漲得快的跌起來也很痛，先確定自己能承受，有閒錢也可以跟風一下熱門股」、「成本低繼續放著配就好了，還原股價，會越來越高的」、「金融3月陸續公布配息，該換金融噴了」、「金融末升段」、「金金能賺一輩子」。