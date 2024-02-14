投資失敗的三種原因：沒耐心、不敢再買、伸手牌！ 她：國泰金（2882）買在高價60元

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

年度投資反省

雪倫習慣每年檢視前一年的投資績效，我會寫下投資失敗、成功的原因。

這幾年下來，總結失敗的主因大致有以下三點：

1.沒有耐心持有

買的股票遇到下跌，常沒有耐心等到它大漲，反而在回到成本價或是小賺就賣出。今天早上打開我在2018年寫的投資損益表，看到當年宏碁買在24元多，賣在25元多，小賺就跑。今天查宏碁年前封關收盤價46.3元，就是一例。

還有N年前因為常搭計程車，會跟司機聊天，發現台灣大車隊的老闆很會從司機身上賺錢，當年還沒有UBER，大車隊巿占高，我記得好像在50~60多元間有買進幾張，在70多元賣出，當年還很開心因為自己的觀察有小賺，今天看股價107.5元，這就是散戶常犯的錯誤之一。

2.沒有逢低加碼

以前的我，買到賠錢股就放著，直接住套房，好在以前的個性很保守，只有買一、二張，即使套牢也不影響生活。這幾年如果遇到一樣的狀況，就會繼續逢低加碼，一來累積更多的張數，二來降低成本，日後股價回升，總獲利就會增加。

3.沒有深入研究、堅定信念

過去的我，工作忙，沒有時間做深入研究，當有信任的朋友跟我說XXX檔不錯，我就會不疑有它買進。我買0050反就是一例，買時只想說股巿有漲有跌，不可能都一直上漲，也會跌，當股巿跌時，我就會賺，沒有深入研究0050反是買期貨會每天結算，所以當盤整沒什麼漲跌時，光手續費就會侵蝕掉不少 的淨值。

我投資國泰金也是一例，國泰金一直在我的口袋名單裡，我明知道它可以買進的便宜價差不多在35、36元，卻一時受到影響買在高價60元。可以舉的例子實在太多了，包括N年前聽一位自認為很會研究股票的主管跟我說正新可以買，我也聽信她的話，買進一張正新70多元，這幾年即使它都有配息，我的成本價還在60元（哭哭）

心得

這幾年，雪倫有很深的體悟，我們辛苦賺錢，對於要買的產品都會貨比三家，卻懶的深入研究投資，只想當伸手牌，聽信朋友、同事等人給的建議。

雪倫的經驗，我自己研究後買的股票、ETF獲利都比聽信他人的報酬好，或至少賠錢時，你也認了，因為是自己選的，也學到了經驗。

即使雪倫的投資股齡很久，我也還在學，學著怎麼克服人性，學著怎麼面對失敗，重新再來，檢討改進再進步。

我們都會有失敗的經驗，如果有人跟你說，他投資從來沒有失敗過，千萬不要相信他，他絕對是騙子。

雪倫願意坦承分享失敗經驗是因為我知道錢難賺，如果能因此讓雪友們留心注意，也是好事一件。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2882國泰金 ETF 宏碁

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