台電虧爆！網籲調漲電價 酸罪魁禍首是它：雲豹吸血 全民買單

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聯合新聞網／ 綜合報導
台電2023年單年虧損1,985億，歷年累計虧損達3,820億元。台電示意圖。報系資料照
台電2023年單年虧損1,985億，歷年累計虧損達3,820億元。台電示意圖。報系資料照

台電代理董事長曾文生16日表示，台電2023年單年虧損1,985億，歷年累計虧損達3,820億元。若政府2023年有歲計賸餘，台電希望爭取政府撥補。而與綠營關係不錯的雲豹能源，近日股價表現皆亮眼。PTT網友狠酸「台電要倒，雲豹吃飽」，也有網友支持電價調漲。

據了解，因目前國際燃料價格仍居高不下，台電2024年仍會持續虧損。在2024年電價平均調幅3%的假設下，推估今年台電還會再虧逾1,850億元。曾文生表示，台電能否漲電價是經濟部電價費率審議會決定。

一名網友在PTT發文表示，台鐵去南虧損2485億元，經補貼後虧損1985億元，然而台鐵要負擔吸收國際能源價格部分漲幅的任務，因此持續虧損，希望今年能爭取更多補助。

其他人則留言「150太便宜了，上看200」、「我幾乎可九成確定，民生電價及用電度少於多少的不會漲」、「支持漲電價，台電永續經營」、「喜迎200元便當」、「該漲就漲阿，台電虧也是虧大家的錢不是嗎」、「反正不會倒，吸你納稅人的錢」、「支持漲電價，使用者付費」、「一堆選民進黨的，人家吃飽飽，你在擔心漲那點電價」。

不少人提及與綠營關係不錯的雲豹能源，雲豹能源16日在大盤重挫下，反而逆勢走揚，盤中最高觸及104.5元，漲幅近4%；而17日開盤不到半小時，就漲停鎖死。

網友留言「40%們的最愛，雲豹繼續爽賺，電價漲了才有尊爵感」、「雲豹能源等綠電的金庫」、「雲豹轉爛」、「: 去跟雲豹說不準漲價」、「買雲豹股票是不是賺爆」、「當然不賭啊，我們有雲豹能源用光電！環保第一」、「雲豹要連續幾根呢」、「台電要倒，雲豹吃飽」、「台電虧錢，雲豹賺錢」、「趕快跟雲豹學怎麼賺錢啊」、「雲豹吸血，全民買單」、「可憐啊台灣人，錢都被雲豹小公主賺走」、「雲豹吃很飽」。

台電 電價 PTT 雲豹能源

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