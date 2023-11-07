鴻海（2317）是否能長期投資？ 資深股民勸：短中長期都不適合…等8字頭慢慢接

受到大陸對富士康查稅影響，鴻海近期股價表現不佳。PTT網友討論「鴻海是否適合長期投資？」考慮到鴻海營收穩定、基本面佳、為世界級的大公司，確實有存股價值，但近日股價卻又頻頻下跌。其他網友不解表示，「這次風波還有人敢定存鴻海喔？要穩就中華啦」，還有人直言「長期均線往下，我是不敢買啦」、「8字頭慢慢接」。

鴻海（2317）5日公布10月合併營收為7,412億元，為同期次高，月增12.2%，但較去年同期減少4.56%；前十月合併營收5.49兆元，為同期次高，年減7.21%。展望後市，鴻海強調，下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，營運會逐季加溫，本季業績將較第3季顯著成長。

一名網友在PTT發文表示，近期鴻海股價頻頻下跌，但是鴻海營收穩定、大股東沒有出脫持股，加上基本面好、市值為台股前幾名、是世界級的大公司，因此考慮存股鴻海，他好奇「鴻海到底有沒有長期投資的價值呢？鴻海以存股穩定領息的角度來說，算是合適的標的嗎？」

其他人則留言「你都說他基本面好了，那當然是越跌越買啊，股價都跌破淨值了」、「自己說基本面然後問一堆」、「鴻海的低點到了」、「要穩就是黃金謝謝」、「這次風波還有人敢定存鴻海喔，要穩就中華啦」、「8字頭慢慢接，我不會害你」、「等果凍退選就會噴噴了，逢低買進」、「郭董宣布退選那天會漲停」、「可以賭，下去記得停損」。

還有人留言「退選噴到200，不要不信」、「高點了不起120，每個股民都在猜低點到底在哪裡」、「不適合」、「年減是有疑慮」、「買0050+SPY，其他都不適合」、「你可以查鴻海在中國資產有多少，再來決定要不要投資」、「家業在中國的都有很大風險」、「跌到50還hold的住就可以買」、「中國對自己境內廠商是最狠的」、「鴻海是好公司，但中國就是最大風險」。

有網友表示，「小弟算是初入股市就在研究鴻海的股民，目前短中長期都不適合投資，短期受到大陸消息面影響，絕對還有低點，長線會持續被大陸打壓到何種地步還不知道，看一檔股票就知道，阿里巴巴，當年可是獲利不輸亞馬遜的，股價跟公司被打壓到何種地步」。