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他2018年就出脫百元左右的鴻海（2317）！ 出場原因曝光：避開不確定性

聯合新聞網／ 切老滾雪球
鴻海集團。（美聯社）
鴻海集團。（美聯社）

我六月談到鴻海的貼文，後來被刊載到媒體上。其實這篇被網友們罵得很慘，在討論區很多人回應我根本不懂鴻海的潛力，甚至說我根本不懂代工市場。

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大家說的也沒錯，我是真的不太懂代工領域，無法抓到它們業績起起伏伏的節奏，所以我後來慢慢出脫手上做代工的企業，盡量避開需要經營工廠接品牌廠訂單的企業股票。

我避開代工廠的主要原因是覺得代工產業的變數太多，代工廠很難掌握自己的命運。因為要不要下訂單給你是掌握在別人手裡，代工價格也是由人家來決定，不是代工廠自己努力就行了。而且對很多代工廠來說，不管訂單多少，都有這麼大的工廠要經營，每天一開門就是要付薪水維持工廠的正常營運，這也是在賺辛苦錢啊！

所以我的投資思考就變得越來越簡單，企業前景的變數要越少越好，最好買進後好幾年都不用管太多世界局勢的變化。

對於鴻海，我真的研究不深，我只知道以下幾個變數我無法確定答案：

1.新的電動車業務到底會不會成功？就算有接到訂單了，能不能真的賺到錢？這個電動車之夢還處於夢想階段，要多久才能成就？或最後會不會失敗？

2.未來蘋果的訂單確定會分散到中國以外的國家，在中國將面對立訊的搶單，而在印度將面對塔塔的競爭，而全球各地的工廠都沒有中國工廠來的有效率，新的佈局會有什麼樣的成效？而蘋果佔鴻海的營收逐年降低，鴻海要如何因應這個趨勢呢？

投資就是盡量避開不懂的領域，獲利成長的變數能越少越好。我認為一家企業成長的確定性遠比期待的成長性來的更重要。沒有確定性，後面期待的漲幅都不會出現。

所以簡單的思考就是：看好電動車我就買特斯拉，看好蘋果產品，我就買蘋果股票。我不怕你笑，我就是懶得猜測罷了！

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鴻海2317 富士康 特斯拉 業績 品牌 電動車

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