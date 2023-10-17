黃仁勳來台＝台股穩了？PTT驚覺是出貨訊號：穩穩向下一根
業界傳出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將參加鴻海（2317）10月18日科技日活動。黃仁勳15日現身寧夏夜市，投資人信心喊話「台股穩了」，卻遭PTT嘲笑，有網友狠酸，「穩有兩種，沒說向上還是向下，穩死的」。
鴻海董座劉揚偉先前已預告：「今年科技日會有特別來賓」。市場預料，10月18日鴻海科技日當天，劉揚偉與黃仁勳將同台，並釋出雙方強化合作的訊息。黃仁勳近日現身寧夏夜市，並與熱情民眾合照，讓投資人嗨喊「台股穩了」。
一名網友在PTT轉發新聞並指出，果然黃仁勳將參加鴻海科技日，雖然民眾大喊台股穩了，但穩有兩種，「台股的AI應該只是甩轎對吧？」
其他網友紛紛留言「穩三小，今天跌慘」、「向下一根，然後很穩」、「沒說向上還是向下啊」、「穩死的」、「崩到你叫黃爸」、「來出貨的！股民套山頂」、「收到，空軍集結準備轟炸ai股」、「台灣為啥要幫他做嫁衣！快回美國」、「果然AI只能靠台灣了」。
還有人留言「真的穩，美股今晚大反彈」、「穩穩一根往下」、「想聽他親口說：快跑」、「超爛，馬上就崩盤了」、「穩套」、「以色列去不成才來啦，不要以為台灣多重要」、「怎麼上來怎麼下去」、「成交量出不來，這新聞就是出貨用的」、「同樣的劇本結果不可能一樣」。
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