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台幣成最弱亞幣！網曝「狂貶原因」：準備反彈回漲

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣近期不斷貶值。（本報資料照片）
新台幣近期不斷貶值。（本報資料照片）

台幣匯率28日終場貶值2.3分、收在32.268元，中央銀行統計顯示，今年第三季新台幣兌美元匯率累計重貶1.13元，貶值幅度高達3.51%，超過日圓、韓元、人民幣與星元，淪為「最弱亞幣」。PTT網友討論，央行不升息，新台幣當然無法升值，不過也有人認為，差不多要開始反彈回漲了。

一名網友在PTT發文表示，美國升息列車過站不停，美元強勢無法擋，新台幣匯率短期間估將維持32.2到32.5元區間波動，32.33元是之前台幣貶值的支撐，如果貶破，預計才會進一步下探。

其他人則留言「新聞出來就差不多了」、「台幣要漲了」、「貶到33，以為差不多了，結果到35，不升息，要怎麼升值，當然一直貶」、「快點貶到40啦，之前，臺幣是世界最強，不升息，現在開始變弱，剛剛好而已」、「贏日本跟韓國了耶，台灣亞洲難波萬」、「32.2-33太樂觀了吧，認真說33-33.5機會較大」、「看來差不多了」、「要噴了」。

還有人留言「台幣28喊太強，不能升，現在台幣32也不能升，笑死」、「沒通膨、經濟差，一定放給他貶吧」、「就補貶而已緊張什麼」、「升息就沒辦法騙人買房了啊，房價不能跌的鬼島耶」、「有政府請炒房」、「台幣越來越薄，會不會變第二個日幣呢」、「貶這麼多有吸引更多國外觀光客嗎？」

台幣 PTT 通膨 新台幣 升息

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