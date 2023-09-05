想股票抽籤賺價差…但就沒錢！ 專家：這券商繳3千元一年100萬額度無限抽
8月中有幸到京城銀（2809）舉辦一場實體講座，就這麼剛好，半個月後京城銀創新高了。當然這裡不是要吹噓股添樂像財神爺，畢竟我自己的股票都沒創新高。
京城銀是一家聚焦在中小企業的商業銀行，投資部位非常保守，專注在本業的利息收入與手續費收入，其實它的經營非常穩健。只要景氣轉好，股價爆發力不會輸給金控。
再來他們旗下的京城證券有一項很特別的服務，只要3000塊就可以在一年內，100萬的額度內無限抽股票，這麼一來就不用放錢在證券戶頭了，非常有創意。
像最近可以抽的騰雲（6870），我們專欄先前有介紹過，其實是一家非常有競爭力的公司，價差空間也大，不過承銷價100多塊，可能小資族就卻步了，這項服務針對這個場景就顯得非常適合。
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