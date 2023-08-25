2023年養一個小孩到大要花多少錢？ 專家：窮養260萬正常養育要800萬

【撰文・玩股小博士】

養育一個小孩，從出生前產檢、買補品到大學畢業，你覺得花多少錢？這大概可以分成三種花費區間帶。

窮養模式260萬元：假設媽媽產後在家坐月子，小孩從小就自己帶到上學，或有長輩親人幫忙顧小孩，讀書都是天才型的資優生，一路升學都不用補習，都讀公立學校到出社會工作，這樣的花費根據專家統計，大約需要203萬，如果我們把通膨也算進去，根據過去20年台灣消費者物價指數成長約27%，那麼203萬元在20期間會增加到將近260萬元左右。

正常養育800萬元：如果是正常模式，在小孩出生之後，媽媽到月子中心一個月休養身體，在學齡前送到托嬰中心或保母托嬰，也有給小孩補習，不一定都是公立學校，這樣的花費大約是624萬元，一樣納入通膨因素，20年之後大約會來到800萬元。

富貴養育破千萬元：這就是正常模式再升級，例如小時候其實先用恩典牌就好，但你希望小朋友出門拍照打扮要可愛一點，所以都買專櫃童裝的新衣服，又或者加強課業不參加補習班，而是選擇尋找厲害的家教老師來教，等進入高中或大學階段又準備送出國留學，這800萬肯定是不夠，絕對是要破千萬，國外大學一年至少也是百萬起跳，讀四年等於要400萬元，光是這樣加起來，1,200萬元以上是肯定要的。

有了這些基本架構及認知之後，再假設小孩從出生到22歲大學畢業，我們用22年簡單平均每月開銷，窮養模式平均要花1萬元左右，正常教養每個月需要3萬元，富貴教養則必須拉到4.5萬元左右，但必須老實說，窮養模式在現代已經是幾乎不可能的事情，正常或富貴教養才是更趨於現實的狀態，更何況這只是一個平均數，假設你居住在台灣物價相對高的區域，例如雙北市、竹北、林口這些地方要養小孩，相信我，不可能只有這麼少而已。

這花費真的不小，如果你已經是父母，或想為了未來的小孩提早開始準備養育基金，那麼越早開始投資絕對是正確的選擇，但只用死存錢或遇到花費才要找錢的態度來準備，甚至是躺平等遇到了再說，在現代這種高通膨的艱困環境肯定是更加難過，因此善用投資複利滾雪球就是一件相當重要的事情。接下來，我們就以800萬作為一個目標，來進行相關討論及研究。

三種投資策略參考

想達到800萬的資產，除了死存錢之外，通常買房或買股是比較好的選擇，接下來分成三種投資策略來分享。

1.利用買房收租

只要出租收益能創造每個月3萬元以上的現金流，那麼就不需要賣房，但這邊就要特別注意成本問題，例如每年稅金繳納、修繕維護費用、租客不續約的空窗期，包含你每個月還房貸的資金，這些都會影響現金流的實際收益。你可能會想，為什麼不乾脆把房子賣掉算了？但這就會顯得沒必要，畢竟當你有錢到直接買到800萬的房子，這表示你有能力花800萬養小孩了對吧？那其實沒必要把自己搞這麼累，而且賣房就代表沒有現金流，加上稅務成本及房房仲、代書費用也都必須納入考量，但每個月你還是要持續花錢在小孩身上，這時投資不動產反而會造成自身的負擔。

2.個股投資

為了方便計算，我們採取模型是以複利再投入進行回測的運算方式，假設每個月投入5,000元在不同標的，總投入成本是132萬元，並統計22年期間的年化報酬率，並觀察22年後的最終市值。

台積電：大家最愛買的就是台積電，根據回測台積電年化報酬率是15.24%，總市值會來到1,077萬元，突然就有機會送小孩出國了（笑）。

統一：國內食品龍頭股，年化報酬率是12.48%，總市值會來到701萬元。如果假設希望達千萬市值，那麼每個月加碼投入到7,500元，22年後會達到1,053萬元。

中華電：退休族最愛存的定存股之一，年化報酬率是9.96%，總市值為479萬。如果假設希望達千萬市值，那麼每個月加碼投入到10,500元，22年之後就會達到1,009萬元。

如果純粹以過去22年進行回測來看，買台積電是最好的，但這邊也要提醒，疫情期間的台積電股價大暴衝，這是過去前所未見的情況，未來能否複製這種漲幅？大家最好要保守看待。不過統一、中華電就相對正常多了，因為這兩個產業都是非景氣循環，獲利配息及成長性都相當穩定，反而是比較值得參考的股票，以每個月投入5000元並維持22年不間斷來看，表現比較優秀的是統一。

3.指數投資

說到指數投資，當然首選是0050，這檔ETF從2003年6月發行上市，因此無法回測22年績效，最多只能從2003年7月回測到2023年8月，回測時間是20年2個月，年化報酬率為5.58%。假設我們條件設定一樣每月投入5000元且股息再投入，以年化報酬率5.58%換算22年，那麼總市值會來到253萬，這只能窮養啊！假設一樣希望達到千萬規模，每個月我幫大家換算就必須投入19,500元，才能達到1,006萬元的市值。

建立教育基金方式雖百百種，但必須選擇最有利的策略

過去時代環境沒這麼好，老一輩的父母養小孩都是窮養為主，而教育基金就是平常省吃儉用或標會存出來的。接著遇到國內經濟起飛，中生代的父母薪資大幅度提高，加上物價逐漸上漲，因此他們同樣是省吃儉用，但又多了一個儲蓄險，通常會買20年期或更高的儲蓄險，等小孩要上大學、買房或結婚就可以解掉拿來支應。

再來看看現代的父母，面臨薪資停滯、通膨加劇的艱困環境下，只靠省吃儉用及存錢是很難幫小孩建立教育基金的，因此必須利用斜槓增加額外收入才行，如果你也是新一代的父母，或者小孩剛出生，不妨參考上面的投資方式，但要注意一個原則，那就是穩健保守並同時注意投資風險，千萬不要貪圖一時刺激或一夕致富，建立一個至少20年的投資計畫，並穩扎穩打長期執行下去，包含小孩的紅包都拿來加碼投入，其實是有機會在高物價時代下「富養」小孩的。

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