快訊

遊客擠滿公車！京都宣布：「巴士一日券」今年9月底停賣

他分析「台積電真的GG了」 曝1關鍵才是好買點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為「台積電真GG了」。記者劉學聖攝影／報系資料照
網友認為「台積電真GG了」。記者劉學聖攝影／報系資料照

近日台積電股價變動較大，上月30日新春開盤大漲40元，漲幅7.95%，31日又以537元開低，終場收在522元，下跌21元，跌幅3.86%，回吐30日近一半的漲幅，而昨（1）日則上漲8元以530元作收。有網友直呼「台積電真的GG了」，建議「長線確實看多，但短線朋友，早盤做空訊號，做多者停利準備籌碼」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「30日外資在新興市場台股買超722.51億，爆大量，個股方面台積電爆大量型態31日確定吊死線，31日個股量能增補不上去，31日K線量縮價跌呈空方態勢，但若相信台積電的長期趨勢必定是好買點」。

該網友說，「1日若台積電收復跳空的價格，翻紅後可當買進點位，長線看確實看多，但短線朋友，早盤做空訊號，做多者停利準備籌碼」。他也自嘲，「看盤心裡超X，看到苗頭不對快逃停利」。

其他網友則留言「超過400其實都算有風險，特別是這兩三年，看起來半導體會走下坡」、「賣了！先入袋為安，拉回再買」、「目前不看好」、「回檔了啊，買下去就對了」，但也有網友酸他「3%就嚇成這樣，都沒在玩美股的？」、「跳空缺口還沒跌破，正準備量縮整理，就被說吊死線，要不要回去重讀技術分析？」

台股 半導體 Dcard 2330台積電

延伸閱讀

外資買超102.51億元 買超最多的竟是它

他存20張00878「每月加薪1.8K」超樂 網揭免被扣錢關鍵

00878買在最高點還是能睡得著覺！ 專家：每股配0.27元沒啥好怨

「別買台積電股票！」 工程師：職業生涯壽命不長…鎖定45歲要退休

相關新聞

他分析「台積電真的GG了」 曝1關鍵才是好買點

近日台積電股價變動較大，上月30日新春開盤大漲40元，漲幅7.95%，31日又以537元開低，終場收在522元，下跌21元，跌幅3.86%，回吐30日近一半的漲幅，而昨（1）日則上漲8元以530元作收。有網友直呼「台積電真的GG了」，建議「長線確實看多，但短線朋友，早盤做空訊號，做多者停利準備籌碼」。

「別買台積電股票！」 工程師：職業生涯壽命不長…鎖定45歲要退休

退休規劃人人在談，但是理性想一想，現在台面上的股票真的適合退休嗎？我常跟工程師客戶聊到退休時，發現工程師對於退休情緒複雜。由於職業生涯壽命不長，約莫45歲就有退休急迫性，但是這塊工程師退休盲區做溝通時，本期我用幫工程師退休規劃模式一起看看退休規劃怎麼做！如果您也想在15年完成退休規劃，不妨一同參考。

台股開春大漲上半年走勢往哪？網曝統計：一個月內看漲機會大

台股兔年開紅盤大漲，過年後首（30）日以15,493.82點作收，上漲560.89點，收在當日最高點，成交量3,297.2億元。有投資人詢問「2023上半年看多還是看空？」其他網友認為，「根據統計，新春開紅，後續一個月看漲機率大」。

開紅盤飆漲後美股挫 台股走勢受關注

台股30日開出兔年亮眼紅盤，推升台股大漲560.89點，收在15493.82點，站上萬五大關。美國股市30日收盤下挫，市...

他直言「台積電代工3年後降價」原因曝光！卻被倒噓爆

台積電赴美設廠，有網友以近期特斯拉降價一事指出，若降價就可打贏其他對手，台灣「護國神山」企業台積電也應效仿。不過其他網友則分析，intel、三星等代工廠的先進製程仍落後台積電，估算還要等3年以後台積電代工才有機會降價，但理由一出，卻被其他網友噓爆。

定期入金還是All In更好？網曝1投資「一套資金打到底」最賺

投資方式分為許多不同類型，如定期定額或一次All In，不同投資人會因不同的需求進行選擇。不少網友認為，「單筆歐印會比定期定額績效好」，尤其是短線投資，不過也有人偏好定期入金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。