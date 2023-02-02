他分析「台積電真的GG了」 曝1關鍵才是好買點

近日台積電股價變動較大，上月30日新春開盤大漲40元，漲幅7.95%，31日又以537元開低，終場收在522元，下跌21元，跌幅3.86%，回吐30日近一半的漲幅，而昨（1）日則上漲8元以530元作收。有網友直呼「台積電真的GG了」，建議「長線確實看多，但短線朋友，早盤做空訊號，做多者停利準備籌碼」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「30日外資在新興市場台股買超722.51億，爆大量，個股方面台積電爆大量型態31日確定吊死線，31日個股量能增補不上去，31日K線量縮價跌呈空方態勢，但若相信台積電的長期趨勢必定是好買點」。

該網友說，「1日若台積電收復跳空的價格，翻紅後可當買進點位，長線看確實看多，但短線朋友，早盤做空訊號，做多者停利準備籌碼」。他也自嘲，「看盤心裡超X，看到苗頭不對快逃停利」。

其他網友則留言「超過400其實都算有風險，特別是這兩三年，看起來半導體會走下坡」、「賣了！先入袋為安，拉回再買」、「目前不看好」、「回檔了啊，買下去就對了」，但也有網友酸他「3%就嚇成這樣，都沒在玩美股的？」、「跳空缺口還沒跌破，正準備量縮整理，就被說吊死線，要不要回去重讀技術分析？」