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00878還金融股？只求穩定金流...網籲用1分配法分散風險
股票分為多種類型，各類股票投資方式也不盡相同，有網友想要有穩定的現金流，正在考慮該存股國泰永續高股息（00878）還是金融股，對此其他人直接建議他「各半投資」。
一名網友在論壇Dcard發文請益「要有穩定現金流該存00878還是金融股？」他表示，「目前的想法是想存00878，不過又想到金融股有些有配股，可以快速增加股數的累積，但是單押個股無法分散風險，想詢問各位大大該怎麼做取捨？」
其他網友則建議他「各半投資」，有網友留言「可以各半啊，ETF自己就能分散風險，金融股再分散另一半風險」、「我是選各半，然後逢低再加碼」、「我是存玉山金跟0050」。
還有網友留言建議「金融股個人覺得不怎麼需要擔心，畢竟銀行那些倒了，台灣經濟大概也再見了，真的怕的話就存官股，再不然就買00915，高股息 我個人是不會去買啦」、「00712 華南」、「買00915」。
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