「動物萌星球」徵文活動，分享你與寵物共度的難忘時光！
#曬毛孩照 #飼育經驗談 #寵愛時光 #寵物正確打開方式
近年來飼養寵物蔚為風行。尤其在疫情的催化下，相信寵物陪伴需求只會更甚以往！你是否曾有過難得寵物飼育經驗？牠們是否為你的生活增添樂趣呢？不管是汪星人、喵星人還是其他小動物，歡迎與我們分享你與寵物，笑淚交織的趣味故事！
聯合新聞網的閱讀頻道、讀創故事，與法國皇家寵物食品、貓美術館聯手企劃，主題徵文活動「動物萌星球」，文長不可低於500字，作品需email至「reader@udn.com」信箱，並隨信填妥Google表單完成報名，截稿時間為7/26（一）止，不論是令人難忘的飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，歡迎與我們分享，並曬出牠的簡歷與萌照，讓更多人看見牠們可愛又迷人之處。另外，聯合新聞網生活頻道將在七月底接棒推出第二檔寵物徵文活動，同樣有豐厚的獎金和獎品，敬請期待！
☞ 立即報名：https://bit.ly/3pX3uoJ
詳細徵文辦法
一、徵文內容：
寫下令人難忘的飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事。
（未在任何媒體發表過，投稿內容至少500字以上）
二、徵文時間：
2021/06/21（一）～2021/07/26（一）
三、徵文結果與贈獎：
1.優勝獎：
遴選5位優勝作者，每人稿酬2,000元（含稅）
所有優勝作入選者皆可獲稿酬，以及「萌寶貝驚喜禮包組」一份。
2.佳作獎：
遴選8-10名，皆可獲得「萌寶貝驚喜禮包組」一份。
3.參加獎： U利點數50點
報名參加即可獲獎，每人限領一份。參加獎將直接派入udn帳號中，欲領取獎請先請於填寫Google表單 報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。
（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）
瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do
四、投稿方式：
1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】動物萌星球／筆名／文章標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。
eg.【閱讀徵文活動】動物萌星球／王小明／我家酷老大
2.每人限一次創作投稿，投稿字數至少500字以上。
3.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。
eg.
• 品種：臺灣土狗，黑色
• 寵齡或照片：2歲
• 名字：酷老大
• 照片：酷老大.jpg
五、徵文結果與贈獎：
預計8月23日網路及報紙同步公告勝選金榜名單。
入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。
六、徵文示範作
週週更新徵文示範作，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！
【讀創故事‧熱烈招募中】
機會留給準備好的你（妳）！讀創故事「創,作家」熱烈募集中！
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