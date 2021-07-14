【動物萌星球‧示範作】吳曉樂／地基主威攝虎皮鸚鵡

• 寵物品種：虎皮鸚鵡 • 寵物名：小樂，小藍，麻糬 • 年齡：10歲，近3歲，近3歲 • 特殊癖好或興趣：跟主人一樣喜歡埋頭啃書，但他們是說到做到地啃，家中不少藏書已慘遭牠們打洞註記。

文／吳曉樂

我們家陸續住進三隻虎皮鸚鵡，從雛鳥時期養大，自然十分親人。終日無所事事，只知屁顛屁顛地在我母親腳邊綴前綴後，也因為母親十分溺愛牠們，三隻最終成了十分「枵鬼」（閩南語：嘴饞之意）的鸚鵡，一旦辨識出人類手上有食物，或耳聞塑膠袋窸窣聲響，就會發揮牠們短場起降的本事與奮不顧身的鬥志，巧取有之，豪奪有之，被牠們得逞一口香蕉或幾粒芝麻。偶爾，牠們看中了高油高鹽的人類美食，顧忌牠們健康，我們只能像是被警察逮著的移動攤商，連忙端著食物逃去和室，拉上門，狼狽地吃著，如此你追我跑，是家中頻繁上演的情事。

獨獨有一例外：祭祀地基主。

頭一回，母親佈好雞腿一支、便菜幾樣，生米一杯，白飯一鍋，碗筷兩副，刈金一疊，鸚鵡見狀拍翅疾奔，母親見狀，驚喊「袂用得」（閩南語：不可以），正要起身驅逐，鸚鵡卻莫名地在凌空折出一個急轉彎，復往相反方向飛去。母親一頭霧水，仍踱至桌前，念念祝禱，不好意思，家中小鳥不熟規矩，擾祢用餐，請不要見怪。從此以後，每逢祭祀，不管矮桌上佈置著多麼歡騰的飯菜，鸚鵡竟視若無睹，兀自眼觀鼻，鼻觀早上吃剩玉米芯。

更弔詭的是，待清香燒至三分之一，擲筊謝神，牠又會恍然大悟似地，火速趕至矮桌上奮發啄取牠最鍾意的白米，十年下來，屢試不爽，待牠仙逝，我們從他處抱養的兩隻鸚鵡，也延續著此一行徑。素日再怎麼虎視眈眈盤中佳餚，唯對地基主的供品退避三舍，直到祀事完畢，才又「不甘後人」。冥冥之中，彷彿有個時空結界，讓牠們謹守分寸，不敢造次。

尋思良久，母親慎重宣布她的判斷：不是常說動物可以感應到人類看不到的事物嗎？說不定，牠們是被地基主給警告了吧。我連續觀察幾年，漸漸同意母親觀點，日後祭拜，時常暗中囑託地基主，今日準備得更腥臊（閩南語：菜色豐盛），請連同這些小屁鳥的份一起保佑吧。

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